Ciência e Tecnologia

Lado oculto da Lua
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Artemis II: assista curiosidades sobre a rotina dos astronautas 

Pelúcia para verificação da gravidade, banho a seco e mais: tripulantes passaram nove dias juntos em microgravidade na cápsula espacial Órion

Zero Hora

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