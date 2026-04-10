Com alimentos dentro de sacos plásticos, banho a seco e a presença de um boneco de pelúcia para verificar a gravidade, os astronautas da Artemis II viveram uma rotina intensa nos últimos dias.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen já estão retornando para a Terra nesta sexta-feira (10) e devem chegar à costa de San Diego, nos Estados Unidos, ainda esta noite.

Desde o lançamento da cápsula espacial Órion no dia 1° de abril, os quatro profissionais passaram nove dias juntos dentro de um espaço apertado, flutuando na gravidade zero, o que rendeu diversas curiosidades. Confira, abaixo, algumas delas:

Rise é o mascote oficial da missão Artemis II. Reprodução / @NASA Artemis / X

Curiosidades da rotina dos astronautas na Artemis II

Banho a seco

O astronauta Victor Glover viralizou nas redes sociais após aparecer tomando banho dentro da cápsula espacial Órion em um vídeo divulgado pela Nasa. Internautas rapidamente notaram que o processo é diferente de um banho comum na Terra, pois Glover usava apenas uma toalha úmida para se higienizar.

Os astronautas não podem usar água em grandes quantidades dentro da cápsula Órion, pois o líquido flutua na microgravidade e pode danificar os equipamentos da nave. Por isso, Glover apareceu usando somente a toalha.

Rise, o boneco de pelúcia

O pequeno boneco de pelúcia Rise foi levado junto com os astronautas na Artemis II para servir como um indicador da gravidade zero dentro da Órion ao permanecer flutuando na cápsula.

Criado por Lucas Ye, 8 anos, Rise é uma lua sorridente com boné que exibe metade da Terra — uma referência à foto Earthrise, registrada na missão Apollo 8.

O boneco também reúne dois veículos para representar os programas Apollo e Artemis, estrelas formando a constelação de Órion e, na parte traseira, uma pegada que remete à marca deixada por Neil Armstrong na Lua durante a missão Apollo 11.

Além disso, a pelúcia possuí um microchip com os nomes de mais de 5,6 milhões de pessoas que se inscreveram para participar da Artemis II de forma simbólica.

Easter eggs na nave

A tripulação da Artemis II também escondeu easter eggs dentro da cápsula espacial Órion. Todos os astronautas puderam levar certos objetos pessoais para lhes trazerem conforto durante a missão e os deixaram seguros na nave.

Entre os pertences estão: a aliança de casamento de Glover, mensagens de entes queridos de Christina, colar de pingentes de Jeremy e um pequeno caderno de Reid.

Item especial dentro da Órion

Os astronautas compartilharam com o público o principal item que levaram dentro da cápsula Órion: a bandeira estadunidense que seria levada na missão da Apollo 8, cancelada pela Nasa. Reid Wiseman afirmou que a tripulação estava honrada pela bandeira estar na missão.

O astronauta também disse que o grupo está honrado "em carregar a tocha da Apollo, passando pela Skylab, pelo ônibus espacial, pela nossa amada Estação Espacial Internacional, e agora voltando mais longe do que os humanos jamais foram, ao redor do lado oculto da Lua e em segurança de volta para casa, em Houston".