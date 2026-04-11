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Odisseia final
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Missão Artemis II termina com sucesso após pouso no Oceano Pacífico

Cápsula Orion reentrou na atmosfera terrestre pouco antes das 21h desta sexta-feira, num dos momentos mais críticos da viagem à Lua

Zero Hora

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