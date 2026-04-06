Missão Artemis II quebra recorde da Apollo 13 e atinge o ponto mais distante da Terra

Imagem do momento em que a missão quebrou o recorde da Apollo 13. HANDOUT / NASA

A missão Artemis II, lançada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) no dia 1º na Flórida, atingiu nesta segunda-feira (6) o ponto mais distante da terra com uma espaçonave tripulada.

A equipe da Artemis II bateu o recorde de 400.171 quilômetros estabelecido pela missão Apollo 13 na década de 1970. A missão deve superar nesta segunda em mais de 6.600 quilômetros a marca anterior: alcançando 406.778 quilômetros de distância.

— Hoje, em nome de toda a humanidade, vocês estão indo além dessa fronteira — destacou Jenni Gibbons, do controle da missão em Houston, sobre um dos feitos de maior destaque da viagem até agora.

O astronauta Jeremy Hansen disse que o momento foi pensado "para desafiar esta geração e a seguinte, para que tenhamos certeza de que este recorde não dure muito tempo".

A tripulação tem pela frente a tarefa de mais de seis horas de observar e documentar a superfície lunar, trazendo uma perspectiva humana para características da Lua conhecidas principalmente por meio de fotos tiradas por robôs.

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Os tripulantes terão uma perspectiva única da Lua em comparação com as missões Apollo. Eles observam a superfície completa e circular da Lua, incluindo as regiões próximas dos dois polos.

Kelsey Young, principal cientista da missão, comentou, com entusiasmo:

— Meu Deus, você acaba de pintar uma imagem incrível.

Já a astronauta Christina Koch descreveu as crateras lunares:

— Parece um abajur com pequenos orifícios por onde a luz passa. São muito mais brilhantes do que o restante da Lua.

Os astronautas estudaram geologia para poder fotografar e descrever os traços lunares, entre eles antigos fluxos de lava e crateras.

Perda de comunicação

O controle da missão da Nasa em Houston restabeleceu as comunicações com os astronautas da missão Artemis II que viajam ao redor da Lua após uma desconexão prevista de cerca de 40 minutos.

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— Sempre escolheremos a Terra, sempre escolheremos uns aos outros — disse a astronauta Christina Koch em suas primeiras declarações após a interrupção do sinal, que ocorreu quando a nave espacial passou pelo lado oculto da Lua.

O período de observação do sobrevoo continuará até cerca das 21h20min no horário local da costa leste dos Estados Unidos (22h20 de Brasília).

Artemis II marca retomada de voos tripulados na Lua

Lançada na última quarta-feira (1º), na Flórida, a Artemis II marca a retomada de voos tripulados ao entorno da Lua desde o fim do programa Programa Apollo, encerrado em 1972.

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