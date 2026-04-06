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Missão Artemis II quebra recorde da Apollo 13 e atinge o ponto mais distante da Terra

Lançada no dia 1º na Flórida, a expedição da Nasa marca o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua desde o fim do programa espacial de 1972

AFP

Zero Hora

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