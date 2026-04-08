Meta apresenta o Muse Spark, novo modelo de inteligência artificial que vai "priorizar as pessoas"

Print mostra o modo contemplativo do novo modelo de IA da Meta. Meta / Divulgação

A Meta, holding dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou nesta quarta-feira (8), o Muse Spark, seu novo modelo de inteligência artificial, o primeiro a ser desenvolvido pelo laboratório de superinteligência da empresa.

A intenção da Meta com o Muse Spark, no futuro, é viabilizar novos recursos que citam recomendações e conteúdos compartilhados pelas pessoas no Instagram, Facebook e Threads. Por isso, segundo a empresa, é um modelo de IA "desenvolvido para priorizar as pessoas".

Uma das funcionalidades do novo modelo é o modo "contemplativo", em que diferentes "agentes" realizam uma mesma tarefa ao mesmo tempo. De acordo com a Meta, essa ferramenta permite que a Muse Spark bata de frente com outros modelos mais avançados, como o Deep Think, do Gemini (Google), e GPT Pro, do Chat GPT (OpenAI).

Além disso, esta tecnologia também pode criar códigos para páginas de internet e mini-games e analisa imagens diversas. O Muse Spark auxilia também na saúde, respondendo dúvidas de maneira detalhada, incluindo questões envolvendo imagens e tabelas.



"A saúde é um dos principais motivos pelos quais as pessoas recorrem à IA, por isso trabalhamos com uma equipe de médicos para desenvolver a capacidade do modelo de fornecer informações úteis sobre dúvidas e preocupações comuns de saúde", informou a empresa.

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Este é o primeiro grande lançamento de um modelo de inteligência artificial pela Meta em mais de um ano e é resultado de investimentos de bilhões de dólares para tentar alcançar outros programas de inteligência artificial.

"Nos últimos nove meses, a Meta Superintelligence Labs reconstruiu nossa infraestrutura de IA do zero, avançando mais rápido do que em qualquer ciclo de desenvolvimento que já havíamos realizado", informou um comunicado publicado no site da empresa.