Instagram Plus? Entenda o que a Meta está testando na plataforma

A Meta, empresa dona da rede social Instagram, começou a realizar testes de uma versão para assinantes da plataforma, que disponibiliza recursos adicionais para quem pagar para usar o aplicativo: o Instagram Plus.
As pistas dessa novidade foram notadas pelo consultor Matt Navarra, que publicou suas descobertas no Threads. Navarra teve suas suspeitas confirmadas por um porta-voz da Meta, que afirmou que o Instagram Plus existe e está em fase de testes "em alguns países ao redor do mundo". Alguns testes foram identificados no México, Japão e nas Filipinas, segundo Navarra e o site Engadget.
O que o Instagram Plus tem de diferente?
Conforme a Meta, sua intenção com o Instagram Plus é "dar às pessoas formas mais aprimoradas de usar os nossos produtos, enquanto mantém a experiência básica grátis para todos".
O primeiro mês de uso do serviço seria gratuito, segundo a postagem de Navarra no Threads. O Instagram Plus contaria com uma série de vantagens não definitivas, pois a Meta ainda estaria avaliando o que é "mais valioso para as pessoas".
O site Engadget apurou que o preço inicial do Instagram Plus nas regiões em que o teste está sendo implementado seria entre R$ 5,60 e R$ 11,20, nas Filipinas e no México, em conversão direta de moeda.
A maior parte das novidades presentes no Instagram Plus seria relacionada aos stories que podem ser publicados dentro da plataforma. Por exemplo:
- Criação de listas segmentadas de públicos de forma ilimitada para stories (além do "Melhores Amigos")
- Informação de quantas pessoas reassistiram ao story
- Fixação de um story (uma vez por semana) para atrair mais visualizações
- Dar um "superlike" em um story (mais do que uma simples "curtida")
- Expandir o story por 24h para ser visto por mais seguidores
- Ver uma prévia de um story sem aparecer como alguém que visualizou
- Procurar um perfil através da lista de visualização do seu story