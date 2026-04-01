Instagram Plus? Entenda o que a Meta está testando na plataforma

O Instagram Plus é uma nova iniciativa da empresa Meta e está sendo testado ao redor do mundo. natanaelginting / stock.adobe.com

A Meta, empresa dona da rede social Instagram, começou a realizar testes de uma versão para assinantes da plataforma, que disponibiliza recursos adicionais para quem pagar para usar o aplicativo: o Instagram Plus.

As pistas dessa novidade foram notadas pelo consultor Matt Navarra, que publicou suas descobertas no Threads. Navarra teve suas suspeitas confirmadas por um porta-voz da Meta, que afirmou que o Instagram Plus existe e está em fase de testes "em alguns países ao redor do mundo". Alguns testes foram identificados no México, Japão e nas Filipinas, segundo Navarra e o site Engadget.

O que o Instagram Plus tem de diferente?

Conforme a Meta, sua intenção com o Instagram Plus é "dar às pessoas formas mais aprimoradas de usar os nossos produtos, enquanto mantém a experiência básica grátis para todos".

O primeiro mês de uso do serviço seria gratuito, segundo a postagem de Navarra no Threads. O Instagram Plus contaria com uma série de vantagens não definitivas, pois a Meta ainda estaria avaliando o que é "mais valioso para as pessoas".

O site Engadget apurou que o preço inicial do Instagram Plus nas regiões em que o teste está sendo implementado seria entre R$ 5,60 e R$ 11,20, nas Filipinas e no México, em conversão direta de moeda.

O consultor Matt Navarra publicou sua descoberta no aplicativo Threads. Reprodução / @mattnavarra / threads

A maior parte das novidades presentes no Instagram Plus seria relacionada aos stories que podem ser publicados dentro da plataforma. Por exemplo:

Criação de listas segmentadas de públicos de forma ilimitada para stories (além do "Melhores Amigos")

Informação de quantas pessoas reassistiram ao story

Fixação de um story (uma vez por semana) para atrair mais visualizações

Dar um "superlike" em um story (mais do que uma simples "curtida")

Expandir o story por 24h para ser visto por mais seguidores

Ver uma prévia de um story sem aparecer como alguém que visualizou

Procurar um perfil através da lista de visualização do seu story