WhatsApp fora do ar? Aplicativos da Meta apresentam instabilidade 

Aplicativos do Grupo Meta, como WhatsApp, Instagram e Facebook, enfrentam instabilidade na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta do meio-dia.
Às 14h16min, o site, que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 2.173 queixas relacionadas ao funcionamento do WhatsApp. Este foi o pico de reclamações até o momento.
O pico de reclamações sobre o funcionamento do Instagram foi às 14h18min, quando o Downdetector registrou 333 queixas.
Já o Facebook chegou a 216 registros às 14h03min.
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