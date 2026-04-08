WhatsApp fora do ar? Aplicativos da Meta apresentam instabilidade 

WhatsApp é um aplicativo de mensagens móveis e web multiplataforma. FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

Aplicativos do Grupo Meta, como WhatsApp, Instagram e Facebook, enfrentam instabilidade na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta do meio-dia.

Às 14h16min, o site, que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 2.173 queixas relacionadas ao funcionamento do WhatsApp. Este foi o pico de reclamações até o momento.

Leia Mais Red Dead Redemption chega aos celulares; saiba como jogar

Mais de 2100 reclamações sobre o WhatsApp foram registradas. Downdetector / Reprodução

O pico de reclamações sobre o funcionamento do Instagram foi às 14h18min, quando o Downdetector registrou 333 queixas.

Pico de reclamações do Instagram. Downdetector / Reprodução

Já o Facebook chegou a 216 registros às 14h03min.

Queixas registradas sobre o Facebook. Downdetector / Reprodução