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Como será a missão Artemis II, que levará astronautas ao redor da Lua após mais de 50 anos

Com lançamento previsto para esta quarta (1º), expedição deve contribuir para o avanço do conhecimento sobre tecnologia e sobrevivência humana no espaço

Fernanda Polo

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