Chuva de meteoros Líridas será visível a olho nu em todo o Brasil nesta madrugada; saiba mais

Registro da passagem da chuva de meteoros Líridas sobre o céu de Taquara, no Vale do Taquari, em abril de 2022. Observatório Espacial Heller & Jung / Divulgação

A passagem da chuva de meteoros Líridas sobre a Terra promete iluminar o céu de todo o Brasil a partir da noite desta terça-feira (21). O pico do fenômeno, que será visível a olho nu de norte à sul do país, será na virada da madrugada para quarta-feira (22). As informações são do O Globo.

A chuva de meteoros Líridas é resultado da fragmentação de alguns cometas. Estes detritos de rocha espacial ingressam na atmosfera da Terra em alta velocidade e incendiam, por isso um rastro de iluminação pode ser observado no céu.

Segundo o jornal O Globo, há expectativa que cerca de 18 meteoros cruzem o céu a cada hora no pico do fenômeno. No entanto, o número pode chegar a 90 em situações "excepcionais".

Como observar

A chuva de meteoros Líridas será visível em todo o Brasil, mas é preciso que as condições meteorológicas de cada região colaborem para a observação.

O horário do pico do fenômeno vai variar de acordo com cada região do país. Veja abaixo o momento ideal para observar o céu:

Regiões Norte e Nordeste : A partir das 23h30min

: A partir das 23h30min Sudeste e Centro-Oeste : A partir de 1h30min

: A partir de 1h30min Sul: por volta das 3h

Para quem não quiser sair de casa, o canal Urânia Planetário, no YouTube, vai transmitir o fenômeno ao vivo e com comentários do astrônomo Marcos Calil.

Dicas para observar

Para melhorar a visibilidade dos meteoros, a orientação é procurar lugares afastados das cidades. Quanto menos iluminação nas proximidades do ponto de observação, melhor a condição.