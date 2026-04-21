Chuva de meteoros Líridas será visível a olho nu em todo o Brasil nesta madrugada; saiba mais

A passagem da chuva de meteoros Líridas sobre a Terra promete iluminar o céu de todo o Brasil a partir da noite desta terça-feira (21). O pico do fenômeno, que será visível a olho nu de norte à sul do país, será na virada da madrugada para quarta-feira (22). As informações são do O Globo.
A chuva de meteoros Líridas é resultado da fragmentação de alguns cometas. Estes detritos de rocha espacial ingressam na atmosfera da Terra em alta velocidade e incendiam, por isso um rastro de iluminação pode ser observado no céu.
Segundo o jornal O Globo, há expectativa que cerca de 18 meteoros cruzem o céu a cada hora no pico do fenômeno. No entanto, o número pode chegar a 90 em situações "excepcionais".
Como observar
A chuva de meteoros Líridas será visível em todo o Brasil, mas é preciso que as condições meteorológicas de cada região colaborem para a observação.
O horário do pico do fenômeno vai variar de acordo com cada região do país. Veja abaixo o momento ideal para observar o céu:
- Regiões Norte e Nordeste: A partir das 23h30min
- Sudeste e Centro-Oeste: A partir de 1h30min
- Sul: por volta das 3h
Para quem não quiser sair de casa, o canal Urânia Planetário, no YouTube, vai transmitir o fenômeno ao vivo e com comentários do astrônomo Marcos Calil.
Dicas para observar
Para melhorar a visibilidade dos meteoros, a orientação é procurar lugares afastados das cidades. Quanto menos iluminação nas proximidades do ponto de observação, melhor a condição.
No entanto, é preciso aguardar cerca de 20 minutos até que os olhos se acostumem com a falta de iluminação. Binóculos e telescópios podem ampliar a visualização, mas não são necessários.