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Chuva de meteoros Líridas será visível a olho nu em todo o Brasil nesta madrugada; saiba mais

Fenômeno atinge o pico entre a noite desta terça-feira e a virada para quarta-feira 

Zero Hora

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