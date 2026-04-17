Áudio no WhatsApp: saiba como ouvir mensagens sem que o remetente saiba

WhatsApp é um aplicativo de mensagens instântaneas. prima91 / stock.adobe.com

Uma das funcionalidades mais famosas do WhatsApp é o envio de áudios. Basta pressionar o botão e começar a falar, pelo tempo que se quiser — não há um limite oficial de duração para as mensagens neste formato.

O remetente ainda pode escolher se o arquivo ficará salvo na conversa ou desaparecerá logo após quem o recebeu ouvir, no modo de visualização única, o que garante maior privacidade para quem enviou. No entanto, a privacidade de quem recebe o áudio fica em segundo plano. Isso porque ao reproduzir a mensagem, o aplicativo notifica o remente.

Em áudios convencionais : o ícone de microfone que fica ao lado da mensagem fica azul logo após o conteúdo ser executado

: o ícone de microfone que fica ao lado da mensagem fica azul logo após o conteúdo ser executado Em áudios de visualização única: aparece o texto "mensagem aberta" no WhatsApp do remetente quando o destinatário escuta o áudio — o mesmo vale para vídeos e fotos

No entanto, há ao menos três formas de ouvir mensagens de áudio sem que o remetente saiba. Os métodos podem garantir maior privacidade para quem recebeu, já que e pessoa pode não querer ou poder responder à menagem no momento em que a ouviu.

Vale ressaltar que os métodos só são válidos para mensagens convencionais e não se aplicam para áudios de visualização única.

Como ouvir um áudio sem que o remetente saiba?

Conversa com você mesmo

O WhatsApp permite que você tenha um chat com o seu próprio número. Muitos usuários utilizam esta conversa privada como um verdadeiro bloco de notas.

Esta conversa é o primeiro método para ouvir aquele áudio com mais privacidade. Ao receber a mensagem de alguém, encaminhe ao seu chat privado.

Depois, abra a conversa com o seu próprio número e dê play. Desta forma, o remetente não saberá que o áudio foi ouvido.

Ferramentas de IA

A partir das atualizações mais recentes, o próprio WhatsApp passou a transcrever os áudios. O texto fica logo abaixo da mensagem e pode ser lido sem que o áudio seja reproduzido.

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Porém, em algumas ocasiões, a ferramenta nativa do aplicativo deixa algumas lacunas no texto, o que pode dificultar a compreensão. Há outras ferramentas similares para a função.

Uma delas é o Blip ViraTexto, inteligência artificial que transcreve e traduz áudios em poucos segundos. A ferramenta aparece como um chat em suas conversas recentes. Basta encaminhar um áudio para lá e aguardar a transcrição, ou, se preferir, escutá-la por lá. O usuário precisa concordar com os termos de uso e pode escolher se permite que os áudios sejam armazenadas pela ferramenta para melhorar a funcionalidade.

Desative a confirmação de leitura

Outro método é desativar as confirmações de que a mensagem de texto foi lida ou o áudio, ouvido. O método exclui o "verificado azul" que aparece quando uma mensagem é visualizada pelo destinatário.

Mas, ao desativar, você também não saberá se alguém leu ou ouviu o áudio que enviou. Para desativar, siga o passo a passo abaixo.