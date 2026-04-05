Astronautas da Artemis II registram imagem inédita da Lua

A bacia Oriental é uma enorme cratera de impacto na Lua. NASA / Divulgação

Foi divulgada neste domingo (5) pela Nasa uma imagem da bacia Oriental da Lua, registrada por astronautas a bordo da missão Artemis II.

Segundo a agência, é a primeira vez que a região foi vista a partir de observação humana. Até então, só havia sido registrada por equipamentos robóticos.

"Nesta nova imagem da nossa tripulação da Artemis II, você pode ver a bacia Oriental na borda direita do disco lunar. Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista por olhos humanos", diz a publicação compartilhada no X.

A bacia Oriental é uma enorme cratera de impacto na Lua, formada por um antigo choque de asteroide.

Ainda no sábado (4), durante atualização da missão, o astronauta Victor Glover já havia afirmado que a tripulação conseguiu capturar imagens detalhadas da superfície lunar.

Os astronautas a bordo da cápsula Orion também relataram que a Lua está “definitivamente ficando maior” à medida que a espaçonave se aproxima para o sobrevoo lunar.

Segundo eles, a nova perspectiva reforça a distância já percorrida: a Terra aparece cada vez menor, enquanto a Lua domina o campo de visão.

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Próximos passos

Lançada na quarta-feira (1º) na Flórida, a expedição marca o retorno de voos tripulados ao entorno da Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972.

A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, primeira mulher a viajar até a Lua, da Nasa, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.