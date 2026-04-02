Associação Redeiras utiliza redes de pesca para transformar realidades por meio do artesanato; assista 

O novo episódio do Radar de Inovação destaca a atuação da associação Redeiras, iniciativa voltada ao fortalecimento do trabalho coletivo e à geração de renda, especialmente entre mulheres. O grupo de artesãs é formado por esposas de pescadores da Colônia São Pedro Z3, em Pelotas, no sul do Estado. A convidada do programa é a presidente da associação, Rosani Schiller.

Durante a conversa, a convidada explica como a associação utiliza redes de pesca em desuso para produzir bolsas, brincos e outros produtos de forma manual. A proposta envolve não apenas a produção, mas também o desenvolvimento de autonomia e protagonismo das participantes, com a geração de renda para as famílias, ampliando o impacto social nas comunidades em que atua.