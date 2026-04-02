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Com quatro tripulantes
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Artemis II: saiba quando os astronautas vão sobrevoar a Lua e os próximos passos da missão

Viagem que teve início na quarta-feira tem previsão de duração de 10 dias. Passagem pelo satélite terrestre deve ocorrer na próxima segunda-feira

Zero Hora

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