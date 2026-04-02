Artemis II: saiba quando os astronautas vão sobrevoar a Lua e os próximos passos da missão

Os quatro astronautas da missão Artemis II devem sobrevoar a Lua na próxima segunda-feira (6). A viagem ao satélite terrestre começou na quarta-feira (1º), às 19h35min (horário de Brasília), e tem previsão para terminar no dia 10 de abril, com pouso no Oceano Pacífico.

Esse é o primeiro sobrevoo tripulado do satélite natural da Terra em mais de 50 anos.

Veja o momento da decolagem

Como deve ser a missão Artemis II

Entrada na rota lunar

Nesta quinta-feira (2) o motor principal do foguete será acionado. É essa a manobra que vai tirar a aeronave da órbita terrestre para que ela entre em rota definitiva para a Lua.

A força gravitacional entre a Lua e a Terra guiam a nave pelo caminho correto, em uma trajetória de retorno livre. Isso permite que, ainda que os motores falhem, o foguete consiga fazer a viagem de volta.

Entrada na esfera de influência gravitacional da Lua

Já na rota correta, os astronautas devem praticar procedimentos de emergência e manobras de pilotagem manual.

Além disso, sistemas críticos de suporte de vida, comunicação e navegação fora do alcance de satélites terrestres devem ser testados. A nave deve entrar na esfera de influência gravitacional da Lua no final do dia 5.

Quando eles vão sobrevoar a Lua?

No sexto dia da missão, os astronautas conseguirão ver a Lua da janela do foguete, que passará entre 6,4 mil e 9,6 mil quilômetros acima da superfície lunar.

Os astronautas devem passar ainda pelo lado oculto da Lua. Neste momento, que pode durar até 50 minutos, a nave ficará incomunicável, bloqueada pelo corpo lunar.

Durante a passagem, os astronautas poderão observar regiões do lado oculto da Lua e fazer imagens, tanto do satélite como da chamada Ascensão da Terra, o planeta surgindo sobre a superfície lunar desolada.

Retorno à Terra

O retorno à Terra deve começar no sexto dia e deve acontecer apenas com o uso da força gravitacional entre o planeta e a Lua.

Durante a viagem, astronautas continuarão realizando testes de pilotagem, avaliações dos sistemas de energia e controle térmico, além de pequenas queimas de correção de trajetória para preparar a reentrada.

O fim da missão

A conclusão da missão está prevista para o dia 10 de abril. A capsula deve entrar na atmosfera a uma velocidade de cerca de 40 mil km/h.

Paraquedas devem ser utilizados para desacelerar a decida e auxiliar no pouso no Oceano Pacífico ao largo de San Diego, na Califórnia. Lá, equipes da Marinha americana estarão posicionadas para recuperar a cápsula.