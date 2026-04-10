Artemis II: astronautas pousam no Oceano Pacífico; siga ao vivo

A tripulação da missão Artemis II pousou no Oceano Pacífico exatamente às 21h07min (horário de Brasília) desta sexta-feira (10)

(horário de Brasília) desta sexta-feira (10) Os astronautas pousaram no mar, na costa de San Diego, nos Estados Unidos

no mar, na costa de San Diego, nos Estados Unidos Sem a identificação de gases tóxicos, as equipes podem se aproximar para dar início ao resgate

A entrada da atmosfera terrestre ocorreu às 20h55min

Lançada no dia 1º de abril, esta foi a primeira missão tripulada à Lua em 50 anos

Artemis II: missão histórica após 50 anos

Primeira missão tripulada à Lua em 50 anos, a Artemis II quebrou um recorde que perdurava desde a década de 1970. Na segunda-feira (6), a cápsula Orion atingiu o ponto mais distante da Terra com uma espaçonave tripulada.

A missão chegou aos 406.778 quilômetros de distância, superando os 400.171 quilômetros que haviam sido atingidos na missão Apollo 13.

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A missão e o retorno

O objetivo da missão Artemis II foi testar, pela primeira vez com tripulação, os sistemas de suporte à vida, navegação e comunicação da Orion em espaço profundo.

O retorno dos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen à Terra é complexo. A tripulação enfrenta intensa força da gravidade, calor extremo e velocidades de mais de 30 vezes a velocidade do som.

O retorno à Terra exige que o módulo de serviço da Orion seja desacoplado.

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Como é a entrada na atmosfera

A cápsula atinge 38 mil km/h ao entrar na atmosfera terrestre, o que é o equivalente a 30 vezes a velocidade do som.

Devido à alta velocidade, o atrito com o ar pode elevar a temperatura da cápsula a cerca de 2.760ºC. Os astronautas ficam sem comunicação com a base de Houston, nos Estados Unidos, por cerca de seis minutos.

Após a reentrada, a cápsula inicia a desaceleração com a abertura dos paraquedas. Os equipamentos de estabilização são acionados a cerca de 6,7 km de altitude.

Em seguida, três paraquedas principais reduzem a velocidade e permitem o pouso seguro no mar, onde a tripulação aguardará o resgate.