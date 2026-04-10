Artemis II: quando a missão tripulada retorna à Terra e como será o pouso

Com feitos históricos na bagagem após sobrevoar a Lua, a missão Artemis II se prepara para retornar à Terra nesta sexta-feira (10). Lançada no dia 1º de abril, está foi a primeira missão tripulada à Lua em 50 anos.

O retorno dos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen à Terra será complexo. A expectativa é que eles pousem no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos, por volta das 20h07min (horário de Brasília).

Antes do resgate no mar, a tripulação enfrentará intensa força da gravidade, calor extremo e velocidades que podem ultrapassar 30 vezes a velocidade do som.

Como será o retorno da Artemis II à Terra

A volta começa antes da cápsula Orion ingressar na atmosfera. Conforme a Nasa, Christina Koch e Jeremy Hansen serão responsáveis por preparar os assentos, guardar equipamentos e remover redes de carga utilizadas durante a missão.

Na sequência, os tripulantes também revisam as condições meteorológicas e mantêm contato com a equipe de resgate.

Reentrada na cápsula Orion

O retorno à Terra exige que o módulo de serviço da Orion seja desacoplado, manobra que está prevista para ocorrer cerca de 20 minutos antes da entrada na atmosfera. É nesse momento que a cápsula ganha ainda mais velocidade.

Há expectativa que a cápsula atinja 38 mil km/h. Seria o equivalente a 30 vezes a velocidade do som, conforme o g1.

Devido à alta velocidade, o atrito com o ar pode elevar a temperatura da cápsula a cerca de 2.760ºC. Os astronautas devem ficar sem comunicação com a base de Houston, nos Estados Unidos, por cerca de seis minutos.

Após a reentrada, a cápsula inicia a desaceleração com a abertura dos paraquedas. Os equipamentos de estabilização são acionados a cerca de 6,7 km de altitude. Em seguida, três paraquedas principais reduzem a velocidade e permitem o pouso seguro no mar.

Resgate dos astronautas no Pacífico

Após o pouso, os quatro astronautas podem permanecer por até duas horas dentro da cápsula, flutuando no oceano próximo à costa de San Diego.

Esse é tempo que deve levar para que as equipes de resgate consigam acessar a Orion e retirar a tripulação.

Depois, eles serão levados de helicóptero até o navio militar norte-americano USS John P. Murtha.

Artemis II: missão histórica após 50 anos

Primeira missão tripulada à Lua em 50 anos, a Artemis II quebrou um recorde que perdurava desde a década de 1970. Na segunda-feira (6), a cápsula Orion atingiu o ponto mais distante da Terra com uma espaçonave tripulada.