Artemis II vai quebrar recorde da Apollo 13 nesta segunda-feira; entenda e saiba como assistir ao vivo

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10 dias no espaço
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Nasa planeja transmissão especial desse que é considerado um dos pontos-chave da missão

Zero Hora

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