Artemis II vai quebrar recorde da Apollo 13 nesta segunda-feira; entenda e saiba como assistir ao vivo

A Artemis II vive um dos momentos mais aguardados da missão nesta segunda-feira (6). Em seu sexto dia de voo, a viagem tripulada da Agência Especial Norte-americana (Nasa) deve alcançar marcos importantes, incluindo a aproximação máxima da Lua e a passagem pelo chamado "lado oculto" do satélite – que nunca fica virado à Terra.

Por volta das 14h56min (horário de Brasília), a Artemis II pode fazer história ao quebrar um recorde histórico da Apollo 13. A cápsula Orion vai ultrapassar os 400 mil quilômetros de distância da Terra, marca que havia sido estabelecida pela missão de 1970.

Outra situação que chama atenção para o voo é a passagem pelo lado oculto da Lua. Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen devem ficar temporariamente sem comunicação com a Terra por cerca de 40 minutos. A perda de sinal está prevista para começar às 19h47min (horário de Brasília).

— Vamos aproveitar esta calma — declarou Glover antes do início do sobrevoo, ao comentar sobre o clima na cápsula.

Marcas históricas

Distância da Terra

Há expectativa que a Artemis II chegue a cerca de 406 mil quilômetros de distância da Terra durante a noite, por volta de 20h07min. Esta seria a maior distância alcançada do nosso planeta alcançada por um voo tripulado.

Distância da Lua

A Nasa também espera que a Artemis II realize um sobrevoo a cerca de 6,5 mil quilômetros da superfície da Lua. Caso a cápsula alcance a marca, será o ponto mais próximo com relação ao satélite natural.

A distância deverá ser alcançada por volta das 20h02min, conforme a Nasa.

Eclipse

Os quatro astronautas a bordo da Orion também vão prestigiar um dos fenômenos que mais encantam no céus: um eclipse. Por volta das 21h35min, a Lua vai cobrir o sol por aproximadamente 5 minutos.

Qual o objetivo da Artemis II?

Dando sequência ao projeto não tripulado Artemis I, lançado em 16 de novembro de 2022, a Artemis II é uma missão de teste promovida pela Nasa.

Com quatro tripulantes a bordo da cápsula Orion, o objetivo central é testar os sistemas do dispositivo e entender se eles suportam a viagem aos pontos ocultos e distantes da órbita da Lua.

Caso tudo dê certo, a missão servirá para preparar o terreno para estadia permanente na Lua.

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Quando foi o último voo tripulado à Lua?

Até o lançamento da Artemis II, na última quarta-feira, fazia 50 anos que humanos não viajavam até a Lua. A última missão ao satélite natural foi a Apollo 13, lançada em 11 de abril de 1970.

Na ocasião, um tanque de oxigênio explodiu na cápsula de sobrevoo 56 horas após o lançamento. Com isso, James Loveel, John Swigert e Fred Haise retornaram à Terra em 17 de abril, com amerissagem no Pacífico.

— Houston, tivemos um problema — diz a famosa frase proclamada por Jim Lovell aos controladores da Nasa que acompanhavam a missão da Terra.

O que será a Artemis III?

Prevista para ser lançada em 2027, a missão Artemis III também será tripulada. Neste caso, conforme a Nasa, há expectativa de um pouso e caminhada dos astronautas pela superfície da Lua.

Onde assistir

A missão Artemis II é transmitida integralmente pela Nasa, com imagens do interior da cápsula e da rotina dos tripulantes ao longo do voo.