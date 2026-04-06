Artemis II bate recorde de distância da Terra e passa pelo lado oculto da Lua; assista ao vivo

- Após superar recorde de maior distância da Terra, a Artemis II completou a passagem pelo lado oculto da Lua e começa o retorno à Terra
- Durante sobrevoo ao lado oculto, que durou cerca de 40 minutos, a tripulação ficou sem comunicação com a Nasa
- Foi nesse momento que a missão atingiu a maior proximidade com a Lua
- A missão Artemis II segue sobrevoando o satélite de perto pelas próximas horas. No entanto, segundo a Nasa, tecnicamente já começou o retorno para casa
Imagens da missão Artemis II divulgadas pela Nasa
Artemis II marca retomada de voos tripulados na Lua
Lançada na última quarta-feira (1º), na Flórida, a Artemis II marca a retomada de voos tripulados ao entorno da Lua desde o fim do programa Programa Apollo, encerrado em 1972.
A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, primeira mulher a viajar até a Lua, da Nasa, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.
A Artemis II vive um dos momentos mais aguardados da missão nesta segunda-feira (6). Os astronautas conseguirão ver a Lua da janela do foguete, que passará entre 6,4 mil e 9,6 mil quilômetros acima da superfície lunar.
Os astronautas devem passar ainda pelo lado oculto da Lua. Neste momento, que pode durar até 50 minutos, a nave ficará incomunicável, bloqueada pelo corpo lunar.