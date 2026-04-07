Após passar pelo lado oculto da Lua, Artemis II inicia retorno à Terra

Os astronautas da missão Artemis II iniciaram a viagem de retorno à Terra após sobrevoar o lado oculto da Lua nesta segunda-feira (6). Os quatro tripulantes devem chegar pelo Oceano Pacífico na sexta-feira (10).

Nesta segunda-feira (6), a missão atingiu o ponto mais distante da Terra com uma espaçonave tripulada. A equipe da Artemis II bateu o recorde de 400.171 quilômetros estabelecido pela missão Apollo 13 na década de 1970. A missão deve superar nesta segunda em mais de 6.600 quilômetros a marca anterior: alcançando 406.778 quilômetros de distância.

Na terça-feira (7), a nave Orion deixa a esfera de influência gravitacional da Lua. Já na quarta, são realizados testes de pilotagem manual e simulação de abrigo contra a radiação solar. As informações são do g1.

O último dia completo da tripulação no espaço é na quinta-feira (9). Na ocasião, os astronautas vão revisar os procedimentos de reentrada e vestir roupas de compressão.

A queima final de correção de trajetória é na sexta-feira (10). Quando também acontece a separação do módulo de serviço e a amerrissagem pelo Oceano Pacífico, onde navios da Marinha americana vão resgatar a tripulação.

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Perda de comunicação

O controle da missão da Nasa em Houston restabeleceu as comunicações com os astronautas da missão Artemis II que viajam ao redor da Lua após uma desconexão prevista de cerca de 40 minutos.

— Sempre escolheremos a Terra, sempre escolheremos uns aos outros — disse a astronauta Christina Koch em suas primeiras declarações após a interrupção do sinal, que ocorreu quando a nave espacial passou pelo lado oculto da Lua.

O período de observação do sobrevoo seguiu até cerca das 21h20min no horário local da costa leste dos Estados Unidos (22h20min de Brasília).

Artemis II marca retomada de voos tripulados na Lua

Lançada na última quarta-feira (1º), na Flórida, a Artemis II marca a retomada de voos tripulados ao entorno da Lua desde o fim do programa Programa Apollo, encerrado em 1972.