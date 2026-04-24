Anac define novas regras para transporte de power banks em voos e restringe uso a bordo

Agência orienta que não é permitido recarregar dispositivos durante o voo. Reprodução / adobe.stock.com

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou, nesta sexta-feira (24), as novas regras para o transporte de carregadores portáteis, ou power banks, durante os voos. O objetivo, segundo o órgão, é reduzir o risco de incêndios já que as baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento.

De acordo com a Anac, os passageiros podem levar equipamentos com capacidade de até 100 Watt-hora. Os modelos com 100 a 160 Watt-hora precisarão de autorização prévia da companhia aérea. Já aqueles com capacidade superior a 160 Watt-hora são proibidos e deverão ser descartados antes da entrada no avião.

A Anac também proibiu que os power banks sejam recarregados durante o voo e sugeriu que não sejam utilizados para carregar outros dispositivos enquanto a bordo da aeronave.

Cada passageiro pode transportar, no máximo, dois power banks – exclusivamente na bagagem de mão. Os equipamentos devem estar protegidos contra curto-circuito, tampando os terminais expostos ou colocando em embalagens originais, em saco plástico ou em bolsa de proteção separada.