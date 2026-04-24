Ciência e Tecnologia

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Anac define novas regras para transporte de power banks em voos e restringe uso a bordo

Objetivo é reduzir o risco de incêndios já que as baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento 

Zero Hora

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