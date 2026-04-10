Alinhamento de planetas será visível no céu de Porto Alegre; veja quando e como assistir

Um alinhamento de planetas promete atrair olhares para o céu na próxima semana. Quatro planetas deverão se alinhar entre os dias 16 e 23 de abril, segundo o site especializado em astronomia Star Walk.
Também conhecido como "desfile de planetas", o fenômeno será visível nos hemisférios Norte e Sul, inclusive em Porto Alegre. Nesse período, Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno estarão alinhados.
Quando será o alinhamento dos planetas?
O fenômeno começa na próxima quinta-feira (16), mas o melhor dia para observação deverá ser sábado (18), quando ocorrerá o pico.
A olho nu, será possível observar três planetas: Mercúrio, Marte e Saturno Netuno não poderá ser visto sem telescópio, pois sua visibilidade costuma ser bastante limitada.
Como observar o alinhamento de planetas
No Hemisfério Sul, o ideal é observar o céu entre uma hora e 90 minutos antes do nascer do Sol, olhando para o horizonte na direção leste.
Que horas o fenômeno ficará visível no céu de Porto Alegre?
Em Porto Alegre, o nascer do Sol no dia 18 está previsto para às 6h45min. Por isso, segundo o Star Walk, o melhor horário para observar o fenômeno será entre 5h15min e 5h45min.
Vale ressaltar que a observação depende de boas condições meteorológicas. É importante que o céu esteja limpo, sem nuvens ou chuva.
Já no Hemisfério Norte, o fenômeno surge cerca de 30 minutos antes do amanhecer.