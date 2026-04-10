Alinhamento de planetas será visível no céu de Porto Alegre; veja quando e como assistir

Planetas estarão em área próxima entre os dias 16 e 23 de abril. revers_jr / stock.adobe.com

Um alinhamento de planetas promete atrair olhares para o céu na próxima semana. Quatro planetas deverão se alinhar entre os dias 16 e 23 de abril, segundo o site especializado em astronomia Star Walk.

Também conhecido como "desfile de planetas", o fenômeno será visível nos hemisférios Norte e Sul, inclusive em Porto Alegre. Nesse período, Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno estarão alinhados.

Quando será o alinhamento dos planetas?

O fenômeno começa na próxima quinta-feira (16), mas o melhor dia para observação deverá ser sábado (18), quando ocorrerá o pico.

A olho nu, será possível observar três planetas: Mercúrio, Marte e Saturno Netuno não poderá ser visto sem telescópio, pois sua visibilidade costuma ser bastante limitada.

Como observar o alinhamento de planetas

No Hemisfério Sul, o ideal é observar o céu entre uma hora e 90 minutos antes do nascer do Sol, olhando para o horizonte na direção leste.

Que horas o fenômeno ficará visível no céu de Porto Alegre?

Em Porto Alegre, o nascer do Sol no dia 18 está previsto para às 6h45min. Por isso, segundo o Star Walk, o melhor horário para observar o fenômeno será entre 5h15min e 5h45min.

Vale ressaltar que a observação depende de boas condições meteorológicas. É importante que o céu esteja limpo, sem nuvens ou chuva.