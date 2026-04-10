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Fenômeno astronômico
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Alinhamento de planetas será visível no céu de Porto Alegre; veja quando e como assistir

Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno formam “desfile” visível antes do amanhecer na próxima semana

Zero Hora

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