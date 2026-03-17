WhatsApp libera recurso que permite a pais gerenciar contas de filhos menores de 13 anos

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Ferramenta é voltada para controle de contas de crianças menores de 13 anos. mikitiger / stock.adobe.com

O WhatsApp começou a disponibilizar no Brasil uma funcionalidade que permitirá a pais e responsáveis acompanhar e gerenciar o uso do aplicativo de mensagens por crianças menores de 13 anos. No entanto, o recurso ainda é disponibilizado de forma gradual e pode não estar ativo no seu telefone.

A novidade surge no mesmo momento em que avança o debate sobre o Estatuto Digital da Criança e Adolescente, o chamado ECA Digital, que entrou em vigor nesta terça-feira (17).

Embora o lançamento dialogue com a agenda, o WhatsApp afirma que o recurso atende a uma demanda antiga de pais e responsáveis por mais controle sobre a experiência digital de crianças e adolescentes.

O que é a nova funcionalidade

O controle parental do WhatsApp permite que pais e responsáveis gerenciem contas de menores de 13 anos.

Eles poderão decidir quem entrará em contato com a criança e de quais grupos ela participará. Além disso, terão a possibilidade de analisar pedidos de contato de números desconhecidos.

O recurso funciona por meio de contas gerenciadas, vinculadas ao celular do responsável, e protegidas por um PIN exclusivo que garante que somente adultos possam alterar configurações de privacidade.

Embora responsáveis recebam alertas sobre as atividades do filho, como o recebimento de mensagens e por quem elas foram enviadas, o conteúdo das conversas permanece protegido por criptografia de ponta a ponta e não pode ser acessado nem pelos pais nem pelo próprio aplicativo.

Boa parte das funcionalidades no WhatsApp de crianças precisa ser liberada pelos pais ou responsável. Reprodução / WhatsApp

Como funciona

Para ter acesso à ferramenta, os pais precisarão do próprio celular e o do filho para vincular as contas. É necessário ter a versão mais recente do WhatsApp para iPhone ou Android.

Passo a passo para vincular à conta do filho

Baixe o WhatsApp Messenger, disponível na Google Play Store ou na App Store da Apple no celular da criança

Selecione o idioma desejado e, em seguida, toque em Concordar e continuar

Toque em Mais opções e, em seguida, selecione Criar uma conta gerenciada por pai, mãe ou responsável

e, em seguida, selecione Registre e verifique o número de telefone da criança

Insira o aniversário da criança e confirme a idade

Toque em Continuar para conectar essa conta à conta de um pai, mãe ou responsável

para conectar essa conta à conta de um pai, mãe ou responsável Escaneie o QR code exibido no dispositivo da criança usando a câmera do seu celular e toque no link para abrir o WhatsApp

e toque no link para abrir o WhatsApp Toque em Concordar e continuar

Confirme que é um adulto

Crie um PIN de seis dígitos para o pai, mãe ou responsável

Confirme o PIN dos pais e, em seguida, toque em Avançar

Toque em OK e termine a configuração da conta no dispositivo da criança

Configurações de privacidade

As configurações das contas com controle parental são definidas automaticamente para que apenas contatos salvos no celular da criança tenham acesso a informações como a foto do perfil ou a informação "visto por último". Somente o responsável pode mudar essas configurações.

Mensagens e grupos

Apenas contatos salvos poderão enviar mensagens para a conta gerenciada. Além disso, somente o responsável decidirá de quais grupos essa conta participará.

Mensagens e convites para grupos de contatos desconhecidos serão enviados para a pasta "Pedidos" para aprovação do responsável.

Nessa configuração, os adolescentes também não terão mais a opção de receber ou enviar mensagens de visualização única.

Atividade e notificações

O responsável recebe notificações de atividades da conta, como quando um contato é adicionado pelo filho ou quando há um novo pedido de mensagem.

Quando estará disponível