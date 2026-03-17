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WhatsApp libera recurso que permite a pais gerenciar contas de filhos menores de 13 anos

Novidade surge no mesmo momento em que avança o debate sobre o Estatuto Digital da Criança e Adolescente, o chamado ECA Digital

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