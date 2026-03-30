Veja a lista de celulares em que Netflix não vai mais funcionar a partir de abril 

Netflix não vai mais rodar em certos dispositivos a partir de abril de 2026. OLIVIER DOULIERY / AFP

O serviço de streaming Netflix vai suspender suas operações em celulares tanto iPhone quanto Android, que não atendem mais aos critérios mínimos de atualização para comportar a plataforma. A restrição é uma resposta à desatualização dos sistemas operacionais desses aparelhos, o que os torna incompatíveis com as novas versões do streaming.

Os celulares que não possuem os requisitos necessários para comportar a plataforma perderão a possibilidade de abrir, instalar ou atualizar a Netflix via App Store ou Google Play Store (veja a lista abaixo).

Em quais celulares a Netflix não vai mais funcionar?

Segundo os critérios estabelecidos pelo streaming, somente smartphones Android 7.0, iOS 17 ou versões posteriores poderão continuar com acesso a plataforma. De acordo com as especificações disponíveis nas lojas oficiais, os aparelhos que não se enquadrarem nesses requisitos serão automaticamente excluídos e não poderão mais rodar o aplicativo, mesmo que ele já esteja instalado.

Lançados entre 2011 e 2014, os dispositivos em questão deixaram de ser atualizados há anos. A falta de suporte impediu a compatibilidade com os serviços digitais atuais e aumentou a exposição a potenciais vulnerabilidades de computadores.

Em relação à Apple, o iPhone X e modelos anteriores também não vão poder mais rodar a plataforma, pois não são compatíveis com o iOS 17 ou versões atualizadas. Esses dispositivos ainda funcionam para tarefas básicas de comunicação, mas não receberam mais melhorias de desempenho e segurança, o que limita seu uso em serviços de streaming.

Confira a lista de celulares que não poderão mais rodar a Netflix: