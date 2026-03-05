Saiba como realizar backup automático de fotos no Android e no iPhone; confira passo a passo

É possível ativar o backup automático de fotos em celulares Android e iPhone. Studio Porto Sabbia / adobe.stock.com

Já faz parte da rotina usar o celular para tirar fotos. Registros de viagens, momentos em família e situações do dia a dia acabam armazenados na galeria do aparelho.

Por isso, perder o telefone, trocar de dispositivo ou simplesmente ficar sem espaço pode virar um problema quando o objetivo é preservar essas lembranças.

Para evitar esse tipo de situação, os sistemas operacionais passaram a oferecer cada vez mais recursos de armazenamento na nuvem.

Com essas ferramentas, é possível manter cópias online das fotos e de outros arquivos, acessíveis não apenas pelo celular, mas também por computador e outros dispositivos conectados à mesma conta.

Por que ativar o backup automático de fotos no celular?

Manter a galeria sincronizada com serviços na nuvem reduz as chances de perder arquivos importantes em casos de roubo, queda do aparelho, defeito ou exclusões acidentais.

No entanto, é importante configurar o backup com atenção. Entre as opções disponíveis, é possível definir se o envio das fotos ocorrerá apenas quando o celular estiver conectado ao wi-fi, escolher a qualidade dos arquivos e acompanhar o espaço disponível no armazenamento online.

Essas configurações ajudam a evitar o consumo excessivo de internet móvel e impedem que o armazenamento na nuvem seja preenchido rapidamente. A seguir, veja como ativar o backup automático de fotos em celulares Android e iPhone.

Como fazer backup automático de fotos no Android

Nos aparelhos com sistema Android, a forma mais comum de ativar o backup de imagens é pelo Google Fotos, que já vem instalado nos dispositivos. Nesse serviço, fotos e vídeos são sincronizados diretamente com a conta do usuário no Google.

O aplicativo também permite configurar a qualidade dos arquivos enviados para a nuvem e definir se o envio pode ocorrer utilizando dados móveis.

Após instalar o Google Fotos no celular, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo;

Toque em “Permitir” para autorizar o acesso às suas fotos;

para autorizar o acesso às suas fotos; Quando aparecer a mensagem “Usar o backup do Google Fotos” , ative a opção “Fazer backup de fotos e vídeos neste dispositivo automaticamente” ;

, ative a opção ; Clique em “Vamos lá” ;

; Pronto, o celular realizará o backup das fotos que já estão no dispositivo e passará a sincronizar automaticamente as próximas imagens e vídeos.

Como fazer backup automático de fotos no iPhone

Nos dispositivos da Apple, o caminho oficial é utilizar o Fotos do iCloud. Com esse recurso ativado, a biblioteca de imagens fica sincronizada entre os diferentes dispositivos Apple vinculados à mesma conta, permitindo acessar fotos e vídeos em iPhone, iPad ou computador.

Confira como ativar o Fotos do iCloud: