Rockstar bloqueou GTA no Brasil? Veja o que mudou com o ECA digital

GTA é um dos jogos da Rockstar Games. Rockstar Games / Divulgação

A Rockstar Games anunciou que deixará de vender seus jogos de PC diretamente no Brasil por meio da Rockstar Games Store e do Rockstar Games Launcher. A decisão afeta títulos populares como GTA 5 e Red Dead Redemption 2, e ocorre em resposta à lei 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou "Lei Felca".

Com a mudança, os brasileiros não poderão mais comprar jogos da Rockstar nas plataformas próprias da empresa, mas os títulos seguem disponíveis em outras lojas como Steam, Epic Games Store, e em consoles como PS5, Xbox e Nintendo Switch. O impacto, portanto, é limitado às plataformas da Rockstar.

Por que a Rockstar bloqueou as vendas

O bloqueio é resultado de exigências legais que obrigam plataformas digitais a verificarem a idade dos usuários de forma confiável para impedir que menores acessem conteúdos adultos.

Métodos simples de autodeclaração, como clicar em "tenho mais de 18 anos", não são mais aceitos. Para evitar adaptações técnicas, algumas empresas optaram por restringir ou bloquear totalmente o acesso no Brasil, como fez a Rockstar.

O que é o ECA Digital

O ECA Digital adapta ao ambiente online as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, focadas na proteção de menores.