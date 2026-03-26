Radar de Inovação ao vivo debate o futuro da conveniência com o WhatsApp; assista

O podcast Radar de Inovação terá mais uma edição especial ao vivo diretamente do estúdio da Casa RBS, no South Summit Brasil 2026 , no Cais Mauá, em Porto Alegre . A transmissão ocorre pelo YouTube de GZH e contará com a apresentação de Tércio Saccol, que recebe Guilherme Horn, Head do WhatsApp para Mercados Estratégicos.

Durante a conversa, o convidado aborda o futuro da conveniência e dos serviços online, destacando como plataformas digitais, como o WhatsApp, vêm transformando a relação entre empresas e consumidores. O episódio integra a cobertura especial do evento, que reúne lideranças e especialistas para discutir tendências, inovação e os caminhos do mercado digital.