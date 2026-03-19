Empresa cria estações de recarga para carros elétricos com serviços e wi-fi; assista 

O novo episódio do Radar de Inovação apresenta a Esquina do Futuro e sua atuação no desenvolvimento de soluções voltadas à mobilidade elétrica, com foco na implementação de estações de recarga para veículos elétricos.

O programa aborda como a iniciativa busca contribuir para a expansão dessa infraestrutura no Brasil, considerada um dos principais desafios para o avanço desse tipo de tecnologia no país.

Durante a conversa, Eduardo Costa, CEO da empresa, explica como o projeto se posiciona na criação de pontos de recarga e na articulação de parcerias para viabilizar a instalação das estações. A proposta envolve conectar diferentes atores, como empresas e espaços urbanos, com o objetivo de ampliar o acesso à recarga e oferecer serviços ao cliente, com um espaço de conveniência, inovação e sustentabilidade.