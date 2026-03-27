Novos valores entram em vigor no dia 2 de abril e chegam a até R$ 600 a mais por unidade. Richard A. Brooks / AFP

A Sony anunciou nesta sexta-feira (27) um aumento nos preços de toda a linha PlayStation 5 no Brasil e em outros mercados. Os novos valores entram em vigor no dia 2 de abril e chegam a até R$ 600 a mais por unidade, dependendo do modelo.

PlayStation 5 padrão: passa de R$ 4.499,90 para R$ 5.099,90 , alta de R$ 600

passa de R$ 4.499,90 , PlayStation 5 versão digital: passa de R$ 3.999,90 para R$ 4.599,90 , alta de R$ 600

passa de R$ 3.999,90 , PlayStation 5 Pro: passa de R$ 6.999,90 para R$ 7.499,90 , alta de R$ 500

passa de R$ 6.999,90 para , PlayStation Portal: passa de R$ 1.499,90 para R$ 1.899,90, alta de R$ 400

A justificativa veio por meio de comunicado assinado por Isabelle Tomatis, vice-presidente de Marca, Hardware e Periféricos da Sony Interactive Entertainment.

Ela atribuiu o reajuste às "pressões contínuas no cenário econômico global" e afirmou que a medida seria necessária para que a empresa possa continuar entregando "experiências de jogo inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo".

O anúncio não se limita ao Brasil. Nos Estados Unidos, os reajustes variam de US$ 100 a US$ 150, dependendo da versão, o equivalente a R$ 523 a R$ 784 na cotação atual.

O PS5 padrão passa de US$ 499,99 para US$ 649,99 (de R$ 2.618,44 para R$ 3.403,99), e para e a versão digital sobe de US$ 499,99 para US$ 599,99 (de R$ 2.618,44 para R$ 3.142,14). O PS5 Pro chega a US$ 899,99 (R$ 4.713,24) ante os US$ 749,99 (R$ 3.927,69) anteriores.

Na Europa, o PS5 padrão passa a custar 649,99 euros (R$ 3.921,06), alta de 100 euros (R$ 603,25) em relação ao preço anterior. O PlayStation Portal sobe 30 euros (R$ 180,97), chegando a 249,99 euros (R$ 1.508,06). Também houve aumento nos preços no Reino Unido e no Japão.

Condições de mercado

Este não é o primeiro aumento do PS5 em período recente. Em agosto de 2025, a Sony já havia elevado os preços em US$ 50 em vários mercados, alegando condições econômicas desfavoráveis.

Na Europa, a versão digital do console havia sofrido alta de 50 euros em abril daquele mesmo ano, quando Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália também registraram reajustes.

O novo aumento reflete pressões que vêm atingindo o setor de tecnologia há meses. O encarecimento de componentes eletrônicos, em especial semicondutores, e a maior demanda por memória impulsionada pela expansão da inteligência artificial elevaram os custos de produção e corroeram as margens de lucro das fabricantes.

A Sony não está sozinha nesse movimento. A Microsoft aumentou os preços dos consoles Xbox Series em todo o mundo em maio de 2025, citando "condições de mercado".

A Nintendo também havia reajustado o preço do Switch em alguns mercados após mudanças nas tarifas comerciais internacionais.

Vendas recuaram