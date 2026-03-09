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Motorola lança Signature, celular ultrafino que concorre com S26 Ultra

Aparelho tem bateria de 5.200 mAh e espessura de 7 milímetros, usando tecnologia carbono-silício para superar concorrentes

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