Aparelho deve chegar nas cores azul-escuro e verde-oliva. Motorola / Reprodução

A Motorola anunciou nesta segunda-feira (9) o lançamento do Moto Signature, seu novo celular topo de linha com sistema Android, que chega para competir diretamente com o Galaxy S26 Ultra, da Samsung.

O principal destaque do aparelho é a combinação de bateria maior com design mais fino. O Moto Signature tem 5.200 mAh de capacidade, superando os 5.000 mAh do Galaxy S26 Ultra, além de espessura de 7 milímetros, menor do que os 7,9 milímetros do modelo concorrente. As informações são do g1.

O smartphone começa a ser vendido por preços a partir de R$ 9 mil e deve chegar às lojas nas cores Carbon (azul-escuro) e Olive (verde-oliva).

Bateria, armazenamento e câmera

A menor espessura do aparelho é possível graças à bateria com tecnologia de carbono-silício, que permite desenvolver smartphones mais finos. Desde o ano passado, alguns fabricantes chineses já vêm lançando modelos com esse tipo de bateria.

Aparelhos de Samsung e Apple, no entanto, continuam utilizando baterias de íons de lítio, que costumam ser mais espessas.

Nas especificações técnicas, o Moto Signature traz o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, com 12 GB ou 16 GB de RAM e opções de armazenamento entre 256 GB e 1 TB.

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O modelo oferece carregamento rápido de 90 W e carregamento sem fio de 50 W.

No conjunto de câmeras, o smartphone tem três sensores traseiros de 50 megapixels — principal, grande angular e teleobjetiva com zoom óptico de 3x. O zoom híbrido chega a até 100x, recurso semelhante ao presente no Galaxy S26 Ultra.

A gravação de vídeos inclui o recurso de trava de horizonte, que mantém a imagem estabilizada independentemente da posição do celular. Já a câmera frontal também oferece 50 megapixels de resolução.

Linha Edge e novos acessórios

Além do Signature, a Motorola também lançou aparelhos da linha Edge. São eles:

Moto Edge 70, com preço de R$ 4.500

Moto Edge 70 Fusion, por R$ 3.000

Moto Edge 70 Fusion+, por R$ 3.500

Os acessórios apresentados foram:

Moto Watch (smartwatch) — R$ 1.499

Moto Sound Flow (caixa de som) — R$ 1.999

Moto Tag 2 (localizador) — R$ 299

Na semana passada, durante um evento em Barcelona, a fabricante revelou ainda o Razr Fold, seu primeiro smartphone dobrável com tela grande.