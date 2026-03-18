Meteoro cruza céu nos EUA e se desintegra em lago; veja vídeos

Meteoro cruzou o céu dos EUA em plena luz do dia na última segunda-feira (17). Reprodução / X / @chematierra

Um meteoro cruzou o céu na manhã desta segunda-feira (17), no nordeste dos Estados Unidos. Registros capturados por moradores e câmeras de segurança locais exibem o momento em que a bola de fogo atravessa o horizonte sobre o estado da Pensilvânia.

O objeto também foi avistado em regiões do estado de Ohio e gerou diversos relatos de testemunhas, como moradores de cidades próximas a Cleveland e Pittsburgh. Várias pessoas contaram ter ouvido um estrondo que se assemelhava a um trovão ou até uma explosão.

Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) à CNN Brasil, explosões desse tipo podem produzir ondas de choque, o que explica o barulho percebido em terra.

Detalhes do fenômeno

Conforme a Agência Espacial Americana (Nasa), o meteoro tinha cerca de 1,8 metro de diâmetro e pesava cerca de sete toneladas. Ao entrar na atmosfera terrestre, o objeto atingiu velocidades que podem chegar a 72 mil km/h.

Fragmentos do meteoro (meteoritos) podem ter caído na região do Condado de Medina ou no Lago Erie, conforme especialistas ouvidos pela Veja.

Segundo especialistas ouvidos pelo g1, fenômenos como esse são conhecidos como fireballs (bolas de fogo, em português), que são meteroides que produzem um brilho excepcional ao entrar na atmosfera. Casos visíveis na luz do dia e acompanhados por um estrondo são considerados raros.

As autoridades locais informaram que ninguém se feriu com a queda do meteoro. Pequenos fragmentos podem ter caído, mas é provável que grande parte do objeto tenha sido vaporizada antes de atingir o solo.

O que são meteoros?

Os meteoros surgem quando meteoroides, fragmentos de rocha vindos do espaço, entram na atmosfera da Terra em uma velocidade alta.

Ao se chocarem contra o ar, o atrito aquece a superfície da rocha e a faz derreter e vaporizar rapidamente. Esse processo gera o rastro luminoso observado no céu.

Em grande parte dos casos, os meteoros se desintegram completamente antes de chegarem ao solo. Quando algum fragmento atinge a superfície após a queda, ele é nomeado como meteorito.

Veja registros do meteoro nos EUA