Meta planeja reestruturação que pode afetar mais de 20% da força de trabalho

Reestruturação pode afetar 20% dos trabalhadores da companhia. Janis Abolins / stock.adobe.com

A Meta está planejando uma reestruturação em massa que pode afetar mais de 20% de sua força de trabalho, segundo três fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa busca reduzir custos e se adaptar a um cenário de maior automação. Ainda não há datas definidas para os cortes nem números finais confirmados. As informações são da Agência Reuters.

O movimento ocorre após fortes investimentos em infraestrutura de inteligência artificial, que prometem aumentar a eficiência dos trabalhadores assistidos por IA.

De acordo com duas fontes, os principais executivos da Meta comunicaram recentemente a outros líderes seniores os planos de cortes e os instruíram a começar a planejar maneiras de reduzir custos. As fontes pediram anonimato por não estarem autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

"Trata-se de uma reportagem especulativa sobre abordagens teóricas", afirmou Andy Stone, porta-voz da Meta, ao ser questionado sobre o plano.

Se a empresa optar por demitir cerca de 20% do quadro, essas seriam as maiores dispensas desde a reestruturação ocorrida entre o final de 2022 e o início de 2023, período que a Meta chamou de "ano da eficiência". Em seu último relatório, a companhia registrava quase 79 mil funcionários em 31 de dezembro.

Em novembro de 2022, a Meta cortou 11 mil cargos, correspondentes a aproximadamente 13% de sua força de trabalho. Quatro meses depois, anunciou uma nova redução de 10 mil postos.

IA generativa

Ao longo do último ano, o CEO Mark Zuckerberg pressionou a Meta a intensificar sua atuação em IA generativa, oferecendo pacotes de remuneração que podem chegar a centenas de milhões de dólares ao longo de quatro anos para atrair os melhores pesquisadores para a nova equipe de superinteligência.

A empresa planeja investir US$ 600 bilhões em data centers até 2028 e tem feito aquisições estratégicas, como a plataforma Moltbook e a startup chinesa Manus, em aportes de pelo menos US$ 2 bilhões.

Zuckerberg destacou ganhos de eficiência decorrentes desses investimentos, afirmando que projetos que antes exigiam grandes equipes agora podem ser realizados por uma única pessoa altamente capacitada.

A estratégia da Meta acompanha uma tendência do setor de tecnologia: a Amazon anunciou cortes de quase 10% da força de trabalho em janeiro, e a fintech Block reduziu metade de sua equipe, citando diretamente o impacto da IA na produtividade.

Os esforços da Meta em IA também enfrentaram contratempos recentes com os modelos Llama 4, que receberam críticas por resultados inconsistentes, e com a suspensão do lançamento da maior versão, chamada Behemoth.