Ciência e Tecnologia

Mudanças 
Notícia

Meta planeja reestruturação que pode afetar mais de 20% da força de trabalho

Plano discutido internamente ocorre após investimentos massivos em IA e busca por maior eficiência, segundo fontes ouvidas pela Reuters

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS