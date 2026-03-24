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Meta, dona do Facebook e Instagram, é condenada por não proteger crianças contra abuso sexual e tráfico humano

A companhia, com sede na Califórnia, terá que pagar US$ 375 milhões em indenização após sentença expedida pela Justiça do Novo México

AFP

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