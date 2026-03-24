Meta, dona do Facebook e Instagram, é condenada por não proteger crianças contra abuso sexual e tráfico humano

Um júri do Estado do Novo México, nos Estados Unidos, considerou a gigante das redes sociais Meta culpada por colocar menores em risco, tornando-os vulneráveis a predadores em suas plataformas. A decisão é desta terça-feira (24).
A empresa, com sede na Califórnia, foi condenada a pagar US$ 375 milhões em indenização.
O veredito histórico veio após um julgamento de seis semanas, no qual o Estado acusou a empresa controladora do Facebook e do Instagram de não proteger crianças contra abuso sexual e tráfico humano em suas plataformas de redes sociais.