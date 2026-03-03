Ciência e Tecnologia

Céu avermelhado
Notícia

"Lua de Sangue": entenda por que a Lua fica vermelha durante o eclipse lunar total 

Durante o fenômeno, o satélite natural reflete tons avermelhados em razão da filtragem da luz solar pela atmosfera terrestre

Zero Hora

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