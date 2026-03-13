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LoL, TFT e mais: videogames da Riot serão bloqueados para menores de 18 anos no Brasil

Medida atende ao ECA e inclui verificação de identidade obrigatória para maiores de idade acessarem os jogos bloqueados

Zero Hora

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