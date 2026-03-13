LoL, TFT e mais: videogames da Riot serão bloqueados para menores de 18 anos no Brasil

"League of legends" está entre os jogos que serão bloqueados para menores de 18 anos no Brasil. rafikovayana / stock.adobe.com

A partir da próxima quarta-feira (18), os jogos League of legends (LOL), Teamfight Tactics (TFT), 2XKO, League of Legends: Wild Rift e Legends of Runeterra, da empresa Riot Games, serão bloqueados para menores de 18 anos no Brasil. As informações são do g1.

A medida vem como uma resposta à novos requisitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente a Lei 15.211, conhecida como Lei Felca.

O game que seguirá permitido é Valorant, mas começará a exigir autorização dos pais para que jogadores de 12 a 17 anos possam acessar o jogo.

A nova diretriz terá duas etapas: a verificação de idade passa a ser obrigatória em 16 de março e, a partir do dia 18, menores de 18 anos perderão o acesso aos jogos da Riot.

Novos processos

Maiores de 18 anos precisarão passar por um processo de verificação de sua identidade ao fornecer CPF, ou número de cartão de pagamento, escaneamento de RG ou estimativa facial para acessarem os games bloqueados.

A Riot, em comunicado obtido pelo g1, afirmou que seguirá "avaliando esses jogos e seus recursos sob as exigências do ECA" e espera "que eles retornem às suas classificações etárias originais até o início de 2027".

Ainda segundo a empresa, as contas de menores de idade bloqueadas em seus games ficarão apenas pausadas, e poderão ser acessadas novamente no futuro pelo usuário.