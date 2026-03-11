Xiaomi 17 Ultra x iPhone 17e: qual lançamento vale mais a pena? Compare preço, câmera, tela e bateria

Aparelhos disputam a atenção de quem quer trocar de celular, mas miram públicos diferentes. Montagem de fotos / iPhone e Xiaomi / Divulgação

O iPhone 17e, da Apple, e o Xiaomi 17 Ultra entraram ao mesmo tempo no radar dos consumidores brasileiros.

O modelo da Apple iniciou pré-venda no dia 9 de março com o menor preço da linha iPhone. A Xiaomi apresentou a versão global do 17 Ultra no dia 28 de fevereiro.

Os dois disputam a atenção de quem quer trocar de celular, mas miram públicos diferentes, e as fichas técnicas deixam isso claro.

Preço

O iPhone 17e sai por R$ 5.799 na versão de 256 GB e R$ 7.299 na de 512 GB. Divulgação / iPhone

O iPhone 17e sai por R$ 5.799 na versão de 256 gigabytes (GB) e por R$ 7.299 na de 512 GB, nos canais oficiais da Apple no Brasil. Nos Estados Unidos, onde as vendas começaram na mesma semana, os preços são US$ 599 e US$ 799, respectivamente.

O Xiaomi 17 Ultra custa 1.499 euros (cerca de R$ 9.035 em conversão direta) na configuração de 512 GB, e 1.699 euros (R$ 10.241) na versão de 1 terabyte (TB).

O novo aparelho da Xiaomi ainda não tem distribuição oficial no Brasil. Quem o encontrar em lojas virtuais brasileiras deve considerar que a empresa não oferece suporte técnico para produtos comprados fora da loja oficial, o que compromete garantia e assistência.

Tela

Xiaomi 17 Ultra tem tela OLED de 6,9 polegadas. Divulgação / Xiaomi

As telas dos dois aparelhos têm tecnologia OLED, mas com tamanhos e desempenho distintos.

O iPhone 17e traz um painel Super Retina XDR de 6,1 polegadas, com resolução de 2.532 x 1.170 pixels e brilho máximo de 1,2 mil nits. Nit é a unidade de medida de luminosidade de telas: quanto maior o número, mais brilhante o display e melhor a visibilidade sob luz solar direta.

A taxa de atualização é de 60 Hertz (Hz), pois a Apple reservou os 120 Hz para o iPhone 17 padrão e modelos superiores. A proteção frontal é o Ceramic Shield de segunda geração, que promete três vezes mais resistência a arranhões em relação ao iPhone 16e. O display tem tratamento antirreflexo e suporte a Dolby Vision.

O Xiaomi 17 Ultra tem tela OLED de 6,9 polegadas, resolução de 2.608 x 1.200 pixels e taxa de atualização adaptativa de até 120 Hz.

O brilho máximo chega a 3,5 mil nits, quase três vezes o do iPhone 17e. O painel é compatível com HDR10+ e Dolby Vision. A fabricante incorporou três certificações da TÜV Rheinland voltadas ao conforto visual em uso prolongado: baixa emissão de luz azul, adequação ao ritmo circadiano e ausência de cintilação.

A tela do Xiaomi 17 Ultra é maior, mais brilhante e mais fluida. O iPhone 17e tem painel compacto e sem taxa de 120 Hz, o que pode ser percebido em rolagens e animações por quem usa aparelhos premium com frequência.

Leia Mais Powerbank: como escolher o melhor carregador portátil para nunca ficar sem bateria

Câmeras

Câmera frontal do iPhone 17e é de 12 MP com Face ID. Divulgação / iPhone

O iPhone 17e tem câmera traseira única de 48 MP com abertura f/1.78, estabilização óptica e zoom digital de 2x. O sensor, fornecido pela Sony, captura fotos em até 4K a 60 quadros por segundo (fps) com Dolby Vision. A câmera frontal é de 12 MP com Face ID.

A Apple chama a tecnologia de processamento de Fusion: ela permite alternar entre resoluções de 48 MP e 24 MP para economizar espaço de armazenamento. O sistema reconhece pessoas, cães e gatos e salva automaticamente dados de profundidade para edição posterior. Não há câmera ultrawide nem teleobjetiva óptica.

O Xiaomi 17 Ultra traz três câmeras traseiras desenvolvidas em parceria com a Leica. A principal é de 50 MP com abertura f/1,67 e sensor de uma polegada, configuração que favorece desempenho em baixa luminosidade.

A teleobjetiva é de 200 MP com abertura variável entre f/2,39 e f/2,96, sensor de 1/1,4 e zoom óptico contínuo de 3,2x a 4,3x. A ultrawide tem 50 MP, abertura f/2.2, campo de visão de 115 graus e foco automático por detecção de fase.

A câmera frontal também é de 50 MP. O sistema suporta gravação em 8K a 30 fps pela câmera principal e pela teleobjetiva.

Em hardware fotográfico, o Xiaomi 17 Ultra tem vantagem considerável. O iPhone 17e opera com câmera única, mas o processamento de imagem da Apple é reconhecido pela consistência de cores e pela facilidade de uso.

Hardware e desempenho

Xiaomi 17 Ultra usa o Snapdragon 8 Elite Gen 5 da Qualcomm. Divulgação / Xiaomi

O iPhone 17e é movido pelo chip Apple A19, fabricado em três nanômetros pela TSMC.

A CPU (unidade central de processamento, responsável pelas tarefas gerais do sistema) tem seis núcleos, e a GPU (unidade de processamento gráfico, dedicada à renderização de imagens e vídeos), quatro núcleos com suporte a Ray Tracing, técnica que simula o comportamento real da luz para gerar imagens mais realistas em jogos e aplicativos.

O aparelho vem com 8 GB de RAM e opções de 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Para conectividade, usa o modem Apple C1X, com 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. Sem cobertura celular ou Wi-Fi, o aparelho oferece comunicação via satélite para SOS de emergência, assistência rodoviária, mensagens e o app buscar.

O Xiaomi 17 Ultra usa o Snapdragon 8 Elite Gen 5 da Qualcomm, também em três nanômetros, com clock de até 4,6 Gigahertz (GHz). Clock é a velocidade de operação do processador: quanto maior o valor, mais instruções o chip consegue executar por segundo.

A RAM é de 16 GB, o dobro do iPhone 17e, e o armazenamento chega a 1 TB.

A conectividade inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e 5G. O aparelho tem a função "offline communication", que permite chamadas de voz entre dispositivos da mesma linha sem rede celular ou Wi-Fi, com alcance de até 1,5 quilômetro (km).

Bateria e carregamento

O iPhone 17e possui carregamento sem fio por MagSafe de 15W. Divulgação / iPhone

O iPhone 17e tem bateria de 4.005 miliampere-hora (mAh). Com o carregador MagSafe de 20 watts (W) ou superior, carrega 50% em cerca de 30 minutos. O carregamento sem fio por MagSafe é de 15W.

A Apple indica até 26 horas de reprodução de vídeo. Em uso mais intenso, com GPS, jogos e aplicativos exigentes, o aparelho pode não chegar ao fim do dia sem precisar de recarga.

O Xiaomi 17 Ultra traz bateria de 6 mil mAh com tecnologia de silício-carbono. Suporta carregamento rápido com fio de 90W e sem fio de 50W.

Em testes do site GSM Arena, o aparelho registrou 35h36min de chamadas contínuas e 25h59min de reprodução de vídeo.

A carga completa com o cabo leva 1h23min. O modelo aceita os padrões Qualcomm Quick Charge e USB Power Delivery, compatível com carregadores de terceiros.

Design, peso e dimensões

Xiaomi 17 Ultra está disponível nas cores preto, branco e verde estrelado. Divulgação / Xiaomi

O iPhone 17e mede 146,7 x 71,5 x 7,8 milímetros (mm), ou seja, altura, largura e espessura, respectivamente, e pesa 169 gramas.

A estrutura é em alumínio, com frente em ceramic shield 2 e traseira em vidro. Está disponível nas cores preto, branco e rosa suave.

Tem certificação IP68, padrão internacional que atesta resistência total a poeira e a imersão em água de até 1m5cm de profundidade por 30 minutos. Não tem ilha dinâmica: o entalhe segue o padrão usado desde o iPhone 14.

O Xiaomi 17 Ultra mede 162,9 x 77,6 x 8,29 mm e pesa entre 218,4 e 219 gramas. A estrutura é em liga de alumínio, com traseira em fibra de vidro e proteção do módulo de câmera em gorilla glass 7i.

A proteção frontal usa o Xiaomi Shield Glass 3.0, tecnologia própria da fabricante. Também tem certificação IP68.

As cores disponíveis são preto, branco e verde estrelado.

Leia Mais 5 dicas para escolher o equipamento perfeito para sua conexão de fibra óptica

Software

O iPhone 17e está disponível nas cores preto, branco e rosa suave. Divulgação / iPhone

O iPhone 17e roda iOS 26, com a linguagem visual Liquid Glass da Apple.

Traz o Apple Intelligence, sistema de inteligência artificial (IA) da empresa com integração ao ChatGPT, além de resumo de notificações e Apple Vision, ferramenta de busca visual.

A Siri deve receber integração com o Gemini, do Google, em atualização futura.

O Xiaomi 17 Ultra chega com Android 16 sob a interface HyperOS 3. Traz o assistente Gemini Google já integrado, além de escrita assistida por IA, reconhecimento de fala, tradução em tempo real, modo intérprete e ferramentas de edição de imagem e vídeo.

A Xiaomi garante cinco atualizações de sistema operacional e seis anos de atualizações de segurança.





Leia Mais Qual a diferença entre fone e headset? Saiba como escolher a melhor opção para usar no dia a dia

Para quem é cada um

O iPhone 17e é o celular lançamento mais barato da Apple no Brasil atualmente.

Para quem quer entrar no ecossistema da empresa, com iCloud, Apple Pay e integração com outros dispositivos da marca, sem pagar pelo iPhone 17 (a partir de R$ 7.999) ou pelo iPhone Air (a partir de R$ 10.499), o 17e é a opção mais acessível.

As concessões estão na taxa de 60 Hz, na ausência da Ilha Dinâmica e na câmera única.

O Xiaomi 17 Ultra foca no sistema fotográfico com lentes Leica e na autonomia de bateria.

O preço mais alto e a falta de distribuição oficial no Brasil limitam o acesso.