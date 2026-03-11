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Xiaomi 17 Ultra x iPhone 17e: qual lançamento vale mais a pena? Compare preço, câmera, tela e bateria

Lançamentos da Apple e da Xiaomi ganham destaque nas buscas e trazem propostas diferentes de desempenho, fotografia e autonomia

Leonardo Martins

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