Futuro do delivery é tema de episódio ao vivo do Radar de Inovação no South Summit; assista

O podcast Radar de Inovação terá uma edição especial ao vivo nesta quarta-feira, marcando o primeiro dia do South Summit Brasil 2026, diretamente do Cais Mauá, em Porto Alegre. A transmissão acontece a partir das 12h, no YouTube de GZH, com apresentação de Tércio Saccol e entrevista com Diego Barreto, CEO do iFood. A cobertura segue na quinta-feira (26), com uma nova transmissão ao vivo direto do evento.

No episódio, o executivo fala sobre o futuro do delivery no país, ferramentas para entender hábitos e prever soluções, novas tecnologias e ferramentas, como o uso de drones, e os desafios para inovar em um setor em transformação. A conversa integra a programação especial do Radar de Inovação no South Summit, que reúne líderes e empresas para discutir tendências e oportunidades no ecossistema de inovação.