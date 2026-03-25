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Futuro do delivery é tema de episódio ao vivo do Radar de Inovação no South Summit; assista

Programa transmite bate-papo direto do South Summit com Diego Barreto, CEO do Ifood

Rafaela Knevitz

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