Empresa gaúcha utiliza tecnologia para prever e evitar falhas em máquinas e dispositivos da indústria; assista

O novo episódio do Radar de Inovação apresenta a Vibmaster, empresa gaúcha que atua para antecipar falhas em máquinas e equipamentos na indústria. A empresa opera com soluções para monitoramento de vibração e análise preditiva no setor. O convidado do programa é o diretor executivo da empresa, Victor Hugo Boniatti, que explica como a companhia utiliza tecnologia para reduzindo custos com manutenções e aumentando a eficiência operacional.

Com 15 anos de atuação, a Vibmaster presta serviços a diferentes setores industriais no Sul do Brasil, com sede no Feevale Techpark, em Campo Bom, além de unidades em Joinville e Cascavel.

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Durante a conversa, Boniatti detalha como o monitoramento contínuo permite identificar possíveis anomalias de funcionamento antes que se transformem em problemas maiores. A solução da Vibmaster combina sensores, análise de dados com inteligência artificial e acompanhamento técnico para permitir previsibilidade nas operações, especialmente em setores que dependem de equipamentos de alta performance.