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Em registro raro, dois meteoros são vistos caindo sobre Santa Maria em pouco mais de um minuto; veja vídeo

Momento foi registrado pelo observatório do Bate-Papo Astronômico. Fenômeno se destaca pelo pouco tempo de diferença e pela proximidade física das duas quedas

Gustavo Foster

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