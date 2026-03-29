Em registro raro, dois meteoros são vistos caindo sobre Santa Maria em pouco mais de um minuto; veja vídeo

Um registro feito por um observatório astronômico de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, chamou a atenção na madrugada deste domingo (29). Dois meteoros foram flagrados pelas câmeras no céu da cidade em um intervalo de pouco mais de um minuto.

O registro foi feito pelo observatório do Bate-Papo Astronômico e mostra um fenômeno que se destaca pelo pouco tempo de diferença e pela proximidade física das duas quedas.

O primeiro evento ocorreu à 0h12min e foi classificado como um fireball — tipo de meteoro extremamente brilhante. Logo em seguida, à 0h13min, um segundo meteoro, de menor magnitude, cruzou o céu muito próximo do primeiro, tanto em posição quanto em trajetória aparente.

Embora o registro de mais de um meteoro possa acontecer ao longo da noite, ocorrências tão próximas em tempo e posição não são tão comuns e ajudam a aprofundar os estudos sobre esses fenômenos, diz a equipe de cientistas.

De acordo com a equipe do Bate-Papo Astronômico, os dados agora devem passar por análise e serão cruzados com informações de outros observatórios.