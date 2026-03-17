ECA Digital: Youtube, WhatsApp, TikTok e Instagram já anunciaram medidas de supervisão

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Estatuto em vigor a partir desta terça-feira (17) prevê mecanismos e mudanças para proteção de crianças e adolescentes

Estadão Conteúdo

Renata Cafardo e Paula Ferreira

Zero Hora

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