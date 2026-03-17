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ECA Digital exige verificação de idade e ferramentas de supervisão dos pais em redes e aplicativos; entenda

Lei que entra em vigor nesta terça-feira (17) prevê a criação de mecanismos para garantir a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online

Isabella Sander

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