Como usar duas contas do WhatsApp no mesmo celular

O WhatsApp liberou um novo recurso para usuários de iOS. prima91 / stock.adobe.com

O WhatsApp anunciou a chegada de um novo recurso para os usuários de iPhone: a possibilidade de ter duas contas do usuário dentro do aplicativo. A função já estava disponível no Android e será implementada aos poucos nos dispositivos iOS.

A modalidade permite que os indivíduos mantenham contas voltadas a diferentes objetivos, como trabalho e vida pessoal, em somente um aparelho, sem a necessidade de recorrer ao WhatsApp Business.

Confira, abaixo, como ativar o recurso:

Como usar duas contas do WhatsApp no celular

Caso o indivíduo já use o WhatsApp Business, é aconselhável que ele realize o backup das mensagens antes criar a segunda conta no WhatsApp. Assim, nenhuma conversa, áudio ou mídia será perdido durante a migração de dados.

Para criar o segundo perfil, é necessário verificar se o WhatsApp está atualizado com a versão mais recente. Uma vez que esse critério esteja superado, o usuário devera ir até a tela inicial do aplicativo.

Após acessar a tela, clique no canto inferior direito, e vá para a aba "Você". Então clique no ícone "+" ao lado do nome em seu perfil.

Para adicionar a segunda conta ao WhatsApp, o usuário deve ler e concordar com as políticas de privacidade e termos de serviço. Na próxima tela, precisa colocar o número de telefone (da conta que irá adicionar ao aplicativo) e tocar em "Avançar".