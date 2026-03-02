Apple lança iPhone 17e, versão mais barata do modelo; saiba quando ele será vendido no Brasil

A Apple apresentou, nesta segunda-feira (2), o iPhone 17e, o novo modelo de entrada da marca que se posiciona como a alternativa mais econômica da linha atual. As informações são do g1.
Segundo a empresa, a pré-venda do dispositivo no mercado brasileiro começa na próxima segunda-feira, 9 de março, com preços partindo de R$ 5.799 para a opção de 256 GB. O valor é equivalente ao que era cobrado pelo iPhone 16e de 128 GB em 2025.
Com a chegada do novo modelo, a Apple encerra oficialmente a produção do iPhone 15, lançado em 2023.
Detalhes do iPhone 17e
Em termos de design, o iPhone 17e herda a estética do iPhone 14, embora compartilhe diversas tecnologias e funcionalidades com o iPhone 17 padrão.
O modelo é equipado com um painel Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, mantendo as dimensões do antecessor, e preserva o notch frontal para abrigar os sensores do Face ID.
Já no conjunto óptico traseiro, o smartphone segue com apenas uma lente, agora com 48 megapixels, enquanto a câmera de selfies mantém os 12 MP vistos na geração anterior.
O desempenho é garantido pelo processador A19 Bionic, o mesmo utilizado no iPhone 17 convencional. A conectividade também evoluiu com a adoção do modem C1X que, segundo a fabricante, atinge velocidades duas vezes superiores ao chip C1 do iPhone 16e, aproximando-se da performance encontrada no iPhone Air.
A autonomia de bateria promete durar o dia inteiro, suportando recarga rápida via USB-C (até 50% em 30 minutos).
Além disso, um diferencial relevante desta versão é a nova compatibilidade com o ecossistema de acessórios e carregamento sem fio MagSafe, recurso que não estava presente no modelo anterior.
O lançamento marca o início de uma semana movimentada para a companhia. Na próxima quarta-feira (4), a Apple realizará um evento presencial em Nova York, onde a expectativa do mercado é o anúncio de novas gerações do MacBook Pro e do iPad Air, conforme informações oficiais da Apple Newsroom.
Preços do iPhone 17e no Brasil
- iPhone 17e (256 GB): R$ 5.799
- iPhone 17e (512 GB): R$ 7.299
Opções de cores
A Apple está lançando o iPhone 17e em três cores: rosa, preto e branco.
Veja o iPhone 17e em comparação com outros modelos
iPhone 11
- CPU do iPhone 17e é até duas vezes mais rápida;
- GPU do iPhone 17e, de 4 núcleos, é até 2,2 vezes mais rápida.
- iPhone 17e comporta até nove horas a mais de reprodução de vídeos.
iPhone SE (2ª geração)
- CPU do iPhone 17e é até duas vezes mais rápida;
- GPU do iPhone 17e, de 4 núcleos, é até 2,2 vezes mais rápida.
- iPhone 17e comporta até nove horas a mais de reprodução de vídeos.
iPhone 12
- CPU do iPhone 17e é até 1,6 vezes mais rápida;
- GPU do iPhone 17e, de 4 núcleos, é até 1,9 vezes mais rápida.
- do iPhone 17e comporta até nove horas a mais de reprodução de vídeos.
iPhone SE (3ª geração)
- CPU do iPhone 17e é até 1,5 vezes mais rápida;
- GPU do iPhone 17e, de 4 núcleos, é até 1,8 vezes mais rápida.
- iPhone 17e comporta até 11 horas a mais de reprodução de vídeos.