"Tento favorecer os pontos de vistas de pessoas marginalizadas": pesquisadora defende que o design não é restrito a especialistas

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Lesley-Ann foi convidada para palestra na Unisinos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Se a sociedade é resultado de decisões projetadas — que vão desde produtos, às políticas públicas —, quem participa dessas escolhas? Para a pesquisadora caribenha Lesley-Ann Noel, o design não é um campo restrito a especialistas, mas uma prática cotidiana, aberta para todos os cidadãos, que pode moldar experiências, relações e oportunidades.

Autora de Design Social Change (Design para a Mudança Social, em tradução livre), Lesley-Ann é designer, professora e pesquisadora com atuação nas áreas de inovação social, educação e saúde pública. Formada em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA pela Universidade das Índias Ocidentais e doutorado em Design pela Universidade Estadual de Carolina do Norte, ela construiu uma trajetória internacional que conecta diferentes culturas. Desde 2024, é decana de Design da OCAD University, no Canadá.

Ela volta o olhar para comunidades que costumam ser excluídas de processos de pesquisa, aprendizagem e tomada de decisão em design. Ao aproximar da população conceitos da área e das ciências sociais, Lesley-Ann busca ampliar o acesso à linguagem e às ferramentas do campo. Para ela, projetar não é privilégio de quem tem diploma, mas uma capacidade que pode ser fortalecida coletivamente.

— Na verdade, todo mundo faz design. E venho trabalhando com essa ideia, e eu acho que essa ideia de que todo mundo cria um mundo, enfatiza a atuação da sociedade inteira nisso. As pessoas falam que, ao ler meu livro, ou a comparecer a alguma palestra minha, uma lâmpada acende e eles se dão conta de que o mundo não é fixo. Elas passam a se sentir empoderadas para transformarem seus mundos — afirma.

Em passagem por Porto Alegre para participar de evento na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), ela conversou com Zero Hora.

Entrevista completa:

No livro, tu destacas o conceito de designers cidadãos. Na prática, quem são esses designers cidadãos e o que eles deveriam fazer para assumir esse papel de transformação na sociedade?

Todos nós somos cidadãos, né? Então, o designer cidadão sou eu, você, ele. Qualquer pessoa, seu sobrinho, sua avó. É todo mundo que tem um papel em construir esse mundo. Temos que ver quais são as coisas que nos incomodam, quais barreiras existem.

Eu geralmente falo para as pessoas pensarem quais barreiras estão interrompendo o sucesso delas ou o sucesso da comunidade delas. Mas não ficar só nisso. Todos nós temos a obrigação de achar, imaginar e sonhar sobre soluções, as barreiras e os problemas que enfrentamos.

E aí, nós podemos ver se podemos criar comunidades em torno dessas soluções e implementá-las.

Quando a gente fala em design e criar soluções, normalmente, acho que é normal pensar em um produto. Mas tu não estás falando especificamente disso?

Eu não estou falando em produto. Eu estou usando o mesmo modo de pensar que usamos para produtos, para design gráfico, para moda, e aplicando em problemas sociais. Podemos usar a mesma criatividade para solucionar problemas dos sem-teto, da pobreza, que são problemas super complexos.

A gente tem que assegurar que quem está desenhando soluções venha de múltiplas perspectivas, porque daí o viés é espalhado. Se o grupo de solucionadores virem somente de um grupo, daí temos um problema. LESLEY-ANN NOEL

E as soluções não são fáceis. Mas, trazendo também um pensamento de design, é que temos que tentar alguma coisa, refletir, receber feedback, e daí tentar de novo. Temos que atacar os problemas assim, sabendo que a solução não vem logo e que talvez tenhamos que fazer muitas iterações para tentar, errar, aprender e aí, sim, chegar em uma solução.

Lesley-Ann estou no Brasil e fala português fluentemente. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Pela tua experiência como professora e acadêmica, tu percebes que os profissionais e os estudantes acabam criando só dentro dessa bolha?

Nós todos vamos ter, talvez, um viés para os nossos grupos. E, talvez, é por isso que a gente tem que assegurar que quem está desenhando soluções venha de múltiplas perspectivas, porque daí o viés é espalhado. Se o grupo de solucionadores virem somente de um grupo, daí temos um problema.

Mas, se o grupo de solucionadores, designers, políticos, pessoas que estão fazendo política, for mais diverso, tiver mais modos de pensar e ver o mundo, daí as soluções vão ser melhores.

Eu tento favorecer os pontos de vistas de pessoas marginalizadas e de grupos mais mal apoiados. Pessoas com deficiência, mulheres – em alguns casos, em outros não –, crianças, idosos. Temos sempre que ver com cada área de problema quais são os grupos menos bem servidos. Acho que é o melhor ponto de vista.

Eu tento favorecer os pontos de vistas de pessoas marginalizadas e de grupos mais mal apoiados. LESLEY-ANN NOEL

Se mulheres, por exemplo, criarem soluções só para as mulheres, isso pode acabar fazendo com que outros grupos não consigam exercer a empatia e a humanidade com problemas que não fazem parte da realidade deles?

Acho que acaba criando mais empatia quando a gente vê os problemas dos outros. Quando eu ensino sobre os ismos (substantivos terminados com o sufixo –ismo, como machismo ou etarismo, por exemplo), começo com a opressão. E daí, quando essas pessoas conseguem reconhecer a opressão, geralmente elas não só veem os ismos que as afetam, mas conseguem ver as barreiras de todo mundo.

Um exemplo que gosto de dar é a opressão do canhoto. É algo que eu criei, mas é real. Os canhotos acabam tendo os piores resultados de saúde, talvez têm mais acidentes. A diferença não é só escrever com uma mão diferente. Tem um leque de outros problemas que existem por causa disso. E quando ensino sobre isso, as pessoas conseguem entender que é um problema, e aí conseguimos falar sobre racismo, deficiências físicas, classes sociais, e outras opressões, para ver todo mundo com mais empatia.

Nessa história do canhoto, eles pensam “isso não deveria ainda ser um problema” e conseguem facilmente pensar em soluções. Quando chegamos nesse ponto, conseguimos mudar outros problemas.

Teu trabalho também fala muito sobre a importância de descolonizar o design desse eixo América do Norte e Europa. Como que essa descentralização mudaria o que entendemos como inovação?

É que daí vem, talvez, mais modos de pensar. Às vezes, em muitos lugares no sul global, a gente traz as ideias de fora. Eu via isso quando era professora na República de Trindade e Tobago, que meus alunos queriam fazer trabalho que parecesse Nova York. E por quê? Então, a mesma coisa aqui. Por que alguém aqui de Porto Alegre vai querer fazer alguma coisa, alguma campanha, algum produto que parece que foi feito em Nova York?

Estamos tentando criar soluções que não são para nós quando essa ideia é imposta, de que o design vem de fora, de que a pedagogia do design vem de fora. Mas, criando ideias locais, vamos mudando o tipo de produtos que fazemos e a vamos conseguir criar soluções melhores para nossos países.

Vi que no Alfabeto Crítico do Designer (The Designer’s Critical Alphabet, em inglês), criado por ti, tem vários conceitos importantes para os designers considerarem quando estão criando soluções. Qual desses conceitos tu acreditas ser o mais urgente para a nossa sociedade?

O que é mais urgente vai surpreender. Tem um S, que é self-awareness – significa autoconsciência. Muitos de nós não somos autoconscientes. Entramos em uma sala, ocupamos muito espaço, não ouvimos tão bem as outras pessoas. Um pouco mais de autoconsciência para todo mundo, não só para os designers, pode nos fazer ir mais longe.

Para aprender a ter autoconsciência, é preciso de reflexão. Os professores das artes plásticas vão gostar disso, mas acho que o trabalho artístico cria muitos espaços para refletirmos. E não só isso. Teatro, dança, tudo isso.