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"Tento favorecer os pontos de vistas de pessoas marginalizadas": pesquisadora defende que o design não é restrito a especialistas

Lesley-Ann Noel explica o papel de quem pode contribuir para transformar realidades e resolver problemas sociais

Yasmim Girardi

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