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Quem é Tatiana Sampaio, pesquisadora citada por João Gomes e ligada aos estudos da polilaminina

Docente da UFRJ ganhou visibilidade nacional com pesquisas sobre regeneração neural; substância ainda passa por etapas clínicas

Murilo Rodrigues

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