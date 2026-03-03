Ciência e Tecnologia

Controle de parasitas
Notícia

"O resultado é extremamente promissor": pesquisa revela que planta do Pampa é herbicida natural

Conhecida como espanta-pulga, espécie é estudada desde 2019 por pesquisadores da Univates, que também avaliam possível função inseticida

André Malinoski

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