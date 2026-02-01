Ciência e Tecnologia

Rumo ao espaço
O que se sabe sobre a Artemis II, primeira missão tripulada da Nasa à Lua desde 1972 

Missão fará voo tripulado ao redor da Lua, viajando mais de 7.500 km além do lado oculto do satélite pela primeira vez na história

Zero Hora

