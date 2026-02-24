"Lua de Sangue": eclipse lunar ocorrerá na próxima semana; saiba como acompanhar

Eclipse lunar em El Salvador, em março de 2025. YURI CORTEZ / AFP

O primeiro eclipse lunar total de 2026 está previsto para a próxima terça-feira (3). Conhecido como "Lua de Sangue", o fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta e fazendo com que o satélite natural adquira um tom avermelhado.

No Brasil, assim como em boa parte da América do Sul e da Ásia Central, o eclipse será apenas parcial. Devido às dimensões continentais do país, a visibilidade pode variar bastante de uma região para a outra.

A maior chance de observação está no extremo oeste da Amazônia, onde será possível acompanhar, ao menos, o início da fase parcial. Ainda assim, a Lua não deve atingir o tom totalmente avermelhado em território brasileiro.

De acordo com mapas divulgados pela NASA na semana passada, o eclipse poderá ser visto de forma total em áreas específicas do planeta. Contudo, será possível acompanhar o fenômeno ao vivo pelo YouTube.

Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados. Anderson Fetter / Agencia RBS

Como assistir ao eclipse lunar ao vivo?

O evento terá duração de cerca de cinco horas, mas o momento em que a lua ficará vermelha durará cerca de 58 minutos - e deve ocorrer por volta das 06h04min do horário local, quando o ápice estará visível para a maior parte dos estados americanos.

Quem estiver fora das áreas favorecidas poderá acompanhar o eclipse lunar total pela internet. Canais especializados em astronomia farão transmissões ao vivo no YouTube, com imagens em tempo real.

O que é o eclipse lunar?

Um eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados. Isso faz com que o planeta projete sua sombra sobre o satélite.

Durante esse período, a luz do Sol que atravessa a atmosfera terrestre sofre um fenômeno conhecido como Dispersão de Rayleigh — o mesmo que dá cor ao pôr do sol.

Como as ondas de luz azul são mais facilmente dispersas, apenas as avermelhadas atingem a Lua. Isso resulta no tom vermelho característico da "Lua de Sangue".

Por que "Lua de Sangue"?

O nome popular vem do efeito visual mais esperado do eclipse. Durante a fase total, a Lua ganha um tom avermelhado, que pode variar entre cobre e vermelho intenso.

Isso ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta e projetando sua sombra sobre o satélite natural. Mesmo assim, parte da luz atravessa a atmosfera terrestre. Nesse trajeto, as cores azuladas se dispersam e os tons avermelhados conseguem alcançar a superfície lunar.

Um eclipse lunar pode ter três variações:

Total : quando a sombra da Terra encobre toda a superfície da Lua e, consequentemente, o satélite não recebe luz solar e fica "às escuras"

: quando a sombra da Terra encobre toda a superfície da Lua e, consequentemente, o satélite não recebe luz solar e Parcial : ocorre quando parte da superfície é coberta pela sombra da Terra e o restante recebe iluminação do Sol

: ocorre quando parte da superfície é coberta pela sombra da Terra e o restante recebe iluminação do Sol Penumbral: a maior parte recebe luz solar, apenas uma parte sutil fica sobre a sombra terrestre.

Eclipses do ano

O calendário astronômico ainda inclui outros dois eclipses em 2026: um solar e outro lunar. Em eclipses solares, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol; nos lunares, é a Terra que projeta sua sombra sobre a Lua.

O primeiro eclipse solar anular ocorreu no dia 17 de fevereiro. O chamado "anel de fogo" ficou visível na Antártida. No Brasil, foi observado parcialmente, em algumas regiões.

As datas previstas para os próximos eclipses