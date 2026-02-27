Galaxy S26 Ultra x iPhone 17 Pro Max: qual é o melhor entre os celulares top de linha de Samsung e da Apple

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Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro Max são os aparelhos mais poderosos das duas principais fabricantes de smartphones do mundo. Samsung / Apple / Reprodução

A disputa pelo consumidor premium ganhou um novo capítulo em 2026. De um lado, a Samsung apresentou o Galaxy S26 Ultra, anunciado no primeiro Galaxy Unpacked do ano e já em pré-venda no Brasil. Do outro, a Apple segue forte com o iPhone 17 Pro Max, lançado em setembro de 2025 e ainda entre os smartphones mais vendidos da categoria.

Os dois aparelhos concentram o que há de mais avançado em hardware, inteligência artificial e fotografia móvel. Apesar das semelhanças como a tela de 6,9 polegadas e o posicionamento no topo do portfólio, há diferenças importantes em design, câmeras, bateria e recursos exclusivos.

A seguir, veja os principais pontos de comparação entre Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro Max.

Design

A Samsung promoveu uma reformulação no visual do Galaxy S26 Ultra. O aparelho voltou a adotar bordas arredondadas e abandonou o conjunto de câmeras "flutuantes", substituído pela moldura chamada de Ambient Island. O modelo mede 163,6 x 78,1 x 7,9 milímetros e pesa 214 gramas.

S26 traz novo design no conjunto de câmeras. Samsung / Reprodução

Já a Apple fez uma de suas maiores mudanças recentes no iPhone 17 Pro Max ao trocar o tradicional módulo quadrado por um platô horizontal para as câmeras. O aparelho é um pouco mais espesso e pesado, com 163,4 x 78 x 8,8 milímetros e 233 gramas.

Nas cores, a Apple chamou atenção com o tom laranja cósmico, enquanto a Samsung manteve uma paleta mais tradicional, com opções como violeta, azul, preto e branco.

Tela

Ambos têm display de 6,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, mas com diferenças importantes entre eles.

No Galaxy S26 Ultra, a Samsung utiliza um painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução QHD+ (1440 x 3120) e pico de brilho de 2.600 nits. O modelo se diferencia por estrear a chamada tela de privacidade, recurso que reduz o ângulo de visão para dificultar que terceiros visualizem o conteúdo exibido em ambientes públicos.

iPhone 17 Pro Max traz tela Super Retina XDR OLED. Apple / Reprodução

Já o iPhone 17 Pro Max traz tela Super Retina XDR OLED com resolução de 1320 x 2868 e pico de brilho que pode chegar a 3.000 nits, além de suporte ao Dolby Vision. Na prática, o aparelho da Apple leva vantagem em brilho máximo, enquanto o topo de linha da Samsung aposta no recurso exclusivo de proteção visual como principal diferencial.

Desempenho

Os dois modelos utilizam plataformas de 3 nanômetros, atualmente o padrão mais avançado do mercado. O Galaxy S26 Ultra traz o Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, com frequência de até 4,74 GHz e forte foco em IA embarcada.

Galaxy S26 Ultra traz o Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Samsung / Reprodução

Já o iPhone 17 Pro Max usa o A19 Pro, desenvolvido pela própria Apple. O chip aposta na integração entre CPU, GPU e Neural Engine, além de otimizações profundas com o iOS 26.

Na prática, ambos devem oferecer desempenho de sobra para jogos pesados, edição de vídeo e multitarefa avançada.

Câmeras

A fotografia segue como um dos principais campos de batalha entre ambos os aparelhos.

A Samsung aposta na altíssima resolução e em um conjunto mais versátil de zoom.

Galaxy S26 Ultra

Principal de 200 MP

Telefoto de 50 MP (5x)

Telefoto de 10 MP (3x)

Ultrawide de 50 MP

Vídeo até 8K

Apple mantém foco em consistência de cor e recursos profissionais de vídeo. Apple / Divulgação

Do outro lado, a Apple mantém foco em consistência de cor e recursos profissionais de vídeo, especialmente para criadores de conteúdo.

iPhone 17 Pro Max

Três câmeras de 48 MP

Zoom óptico de até 8x na telefoto

LiDAR para profundidade

Vídeo em 4K com ProRes RAW e Apple Log 2

Bateria

O Galaxy S26 Ultra mantém bateria de 5.000 mAh e estreia carregamento de 60 W, capaz de atingir cerca de 75% em 30 minutos, segundo a fabricante.

Enquanto isso, o rival iPhone 17 Pro Max promete até 37 horas de reprodução de vídeo, mas com recarga mais conservadora: cerca de 50% em 20 minutos via cabo e MagSafe de até 25 W.

Na prática, a Samsung tende a carregar mais rápido, enquanto a Apple aposta mais na eficiência energética do sistema como um todo.

Inteligência artificial e recursos extras

A Samsung reforçou a Galaxy AI com recursos mais proativos, como o Now Nudge e a evolução do Circule para Pesquisar. O aparelho também oferece Samsung DeX, transformando o celular em uma experiência próxima de desktop.

iPhone conta com Apple Intelligence. prima91 / stock.adobe.com

Do outro lado, Apple responde com a Apple Intelligence, tradução em tempo real, Genmoji e integração profunda com o sistema. O iPhone também mantém diferenciais como Face ID e comunicação via satélite.

O que pesa na escolha ?

Galaxy S26 Ultra se destaca por:

câmera principal de 200 MP

carregamento de 60 W

tela de privacidade exclusiva

suporte ao DeX

preço inicial mais baixo

iPhone 17 Pro Max leva vantagem em:

brilho de tela mais alto

versão com até 2 TB

ecossistema iOS

recursos profissionais de vídeo

maior resistência à água (até 6 metros)

No fim, a escolha tende a depender menos de ficha técnica e mais do perfil do usuário. Isso porque quem prioriza personalização, zoom e velocidade de recarga pode se interessar mais pelo Galaxy S26 Ultra.

Por outro lado, quem valoriza integração com o ecossistema Apple e vídeo profissional tende a ser mais feliz com o iPhone 17 Pro Max.

Preço

No Brasil, os valores colocam ambos os modelos em faixas muito próximas.

Galaxy S26 Ultra

256 GB: R$ 11.499

R$ 11.499 512 GB: R$ 13.099

R$ 13.099 1 TB: R$ 15.499

iPhone 17 Pro Max

256 GB: R$ 12.499

R$ 12.499 512 GB: R$ 13.999

R$ 13.999 1 TB: R$ 15.499

R$ 15.499 2 TB: R$ 18.499

Ficha técnica dos aparelhos