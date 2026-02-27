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Galaxy S26 Ultra x iPhone 17 Pro Max: qual é o melhor entre os celulares top de linha de Samsung e da Apple

Modelos mais avançados disputam o público premium com foco em IA, fotografia e desempenho

Murilo Rodrigues

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