Galaxy S26 Ultra x iPhone 17 Pro Max: qual é o melhor entre os celulares top de linha de Samsung e da Apple

A disputa pelo consumidor premium ganhou um novo capítulo em 2026. De um lado, a Samsung apresentou o Galaxy S26 Ultra, anunciado no primeiro Galaxy Unpacked do ano e já em pré-venda no Brasil. Do outro, a Apple segue forte com o iPhone 17 Pro Max, lançado em setembro de 2025 e ainda entre os smartphones mais vendidos da categoria.
Os dois aparelhos concentram o que há de mais avançado em hardware, inteligência artificial e fotografia móvel. Apesar das semelhanças como a tela de 6,9 polegadas e o posicionamento no topo do portfólio, há diferenças importantes em design, câmeras, bateria e recursos exclusivos.
A seguir, veja os principais pontos de comparação entre Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro Max.
Design
A Samsung promoveu uma reformulação no visual do Galaxy S26 Ultra. O aparelho voltou a adotar bordas arredondadas e abandonou o conjunto de câmeras "flutuantes", substituído pela moldura chamada de Ambient Island. O modelo mede 163,6 x 78,1 x 7,9 milímetros e pesa 214 gramas.
Já a Apple fez uma de suas maiores mudanças recentes no iPhone 17 Pro Max ao trocar o tradicional módulo quadrado por um platô horizontal para as câmeras. O aparelho é um pouco mais espesso e pesado, com 163,4 x 78 x 8,8 milímetros e 233 gramas.
Nas cores, a Apple chamou atenção com o tom laranja cósmico, enquanto a Samsung manteve uma paleta mais tradicional, com opções como violeta, azul, preto e branco.
Tela
Ambos têm display de 6,9 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, mas com diferenças importantes entre eles.
No Galaxy S26 Ultra, a Samsung utiliza um painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução QHD+ (1440 x 3120) e pico de brilho de 2.600 nits. O modelo se diferencia por estrear a chamada tela de privacidade, recurso que reduz o ângulo de visão para dificultar que terceiros visualizem o conteúdo exibido em ambientes públicos.
Já o iPhone 17 Pro Max traz tela Super Retina XDR OLED com resolução de 1320 x 2868 e pico de brilho que pode chegar a 3.000 nits, além de suporte ao Dolby Vision. Na prática, o aparelho da Apple leva vantagem em brilho máximo, enquanto o topo de linha da Samsung aposta no recurso exclusivo de proteção visual como principal diferencial.
Desempenho
Os dois modelos utilizam plataformas de 3 nanômetros, atualmente o padrão mais avançado do mercado. O Galaxy S26 Ultra traz o Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, com frequência de até 4,74 GHz e forte foco em IA embarcada.
Já o iPhone 17 Pro Max usa o A19 Pro, desenvolvido pela própria Apple. O chip aposta na integração entre CPU, GPU e Neural Engine, além de otimizações profundas com o iOS 26.
Na prática, ambos devem oferecer desempenho de sobra para jogos pesados, edição de vídeo e multitarefa avançada.
Câmeras
A fotografia segue como um dos principais campos de batalha entre ambos os aparelhos.
A Samsung aposta na altíssima resolução e em um conjunto mais versátil de zoom.
Galaxy S26 Ultra
- Principal de 200 MP
- Telefoto de 50 MP (5x)
- Telefoto de 10 MP (3x)
- Ultrawide de 50 MP
- Vídeo até 8K
Do outro lado, a Apple mantém foco em consistência de cor e recursos profissionais de vídeo, especialmente para criadores de conteúdo.
iPhone 17 Pro Max
- Três câmeras de 48 MP
- Zoom óptico de até 8x na telefoto
- LiDAR para profundidade
- Vídeo em 4K com ProRes RAW e Apple Log 2
Bateria
O Galaxy S26 Ultra mantém bateria de 5.000 mAh e estreia carregamento de 60 W, capaz de atingir cerca de 75% em 30 minutos, segundo a fabricante.
Enquanto isso, o rival iPhone 17 Pro Max promete até 37 horas de reprodução de vídeo, mas com recarga mais conservadora: cerca de 50% em 20 minutos via cabo e MagSafe de até 25 W.
Na prática, a Samsung tende a carregar mais rápido, enquanto a Apple aposta mais na eficiência energética do sistema como um todo.
Inteligência artificial e recursos extras
A Samsung reforçou a Galaxy AI com recursos mais proativos, como o Now Nudge e a evolução do Circule para Pesquisar. O aparelho também oferece Samsung DeX, transformando o celular em uma experiência próxima de desktop.
Do outro lado, Apple responde com a Apple Intelligence, tradução em tempo real, Genmoji e integração profunda com o sistema. O iPhone também mantém diferenciais como Face ID e comunicação via satélite.
O que pesa na escolha?
Galaxy S26 Ultra se destaca por:
- câmera principal de 200 MP
- carregamento de 60 W
- tela de privacidade exclusiva
- suporte ao DeX
- preço inicial mais baixo
iPhone 17 Pro Max leva vantagem em:
- brilho de tela mais alto
- versão com até 2 TB
- ecossistema iOS
- recursos profissionais de vídeo
- maior resistência à água (até 6 metros)
No fim, a escolha tende a depender menos de ficha técnica e mais do perfil do usuário. Isso porque quem prioriza personalização, zoom e velocidade de recarga pode se interessar mais pelo Galaxy S26 Ultra.
Por outro lado, quem valoriza integração com o ecossistema Apple e vídeo profissional tende a ser mais feliz com o iPhone 17 Pro Max.
Preço
No Brasil, os valores colocam ambos os modelos em faixas muito próximas.
Galaxy S26 Ultra
- 256 GB: R$ 11.499
- 512 GB: R$ 13.099
- 1 TB: R$ 15.499
iPhone 17 Pro Max
- 256 GB: R$ 12.499
- 512 GB: R$ 13.999
- 1 TB: R$ 15.499
- 2 TB: R$ 18.499