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Galaxy S26: veja os novos lançamentos da Samsung, preços e ficha técnica

Pré-venda nos EUA começa com preços a partir de US$ 899,99. Aparelhos estarão disponíveis para compra a partir desta quarta-feira

Murilo Rodrigues

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