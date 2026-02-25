Galaxy S26: veja os novos lançamentos da Samsung, preços e ficha técnica

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A família chega com três modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. Samsung / Reprodução

A Samsung apresentou nesta quarta-feira (25), no Galaxy Unpacked realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, a nova linha Galaxy S26. Como já vinha ocorrendo nas últimas gerações, a família chega com três modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra.

No Brasil, os preços partem de R$ 7.499 nas versões básicas e chegam a R$ 11.499 no caso do Galaxy S26 Ultra, antes de variações por armazenamento.

A principal vitrine do evento foi o pacote de novidades voltadas ao uso cotidiano do smartphone. A empresa defendeu uma experiência mais simples e "sem curva de aprendizado" para funções inteligentes. Os aparelhos saem de fábrica com a One UI 8.5, que integra recursos como Photo Assist, Creative Studio, Now Nudge e Now Brief.

Outro destaque foi o novo recurso de privacidade da linha Ultra. Quando ativada, ela restringe o ângulo de visão do painel e mantém a tela visível apenas para quem está de frente com o aparelho.

No hardware, a companhia destacou avanços de desempenho e de resfriamento, com câmaras de vapor redesenhadas para manter a estabilidade em tarefas pesadas, como jogos e gravação de vídeo. A linha também chega com mudanças de design: os modelos S26 e S26+ foram apresentados com uma nova "ilha" de câmeras translúcida, enquanto o Ultra traz acabamento mais refinado e suporte à S Pen.

Galaxy S26

O Galaxy S26 chega como a porta de entrada da nova geração com tela Dynamic AMOLED 2X de 6,3 polegadas e pico de brilho de até 2600 nits. A Samsung destacou melhorias de exibição com a evolução do processamento de imagem (mDNIe) e do ProScaler, que, segundo a empresa, deixam a imagem mais nítida e com cores mais vibrantes.

No Brasil, os preços partem de R$ 7.499 nas versões básicas e chegam a R$ 11.499 no caso do Galaxy S26 Ultra, antes de variações por armazenamento. Samsung / Reprodução

Na parte de desempenho, o modelo roda com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, processador customizado para entregar ganhos em em performance, além de otimizações de eficiência energética. Em algumas variantes, porém, o aparelho é acompanhado do processador próprio da Samsung Exynos 2600.

Em câmera, o aparelho traz sensor principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e câmera frontal de 12 MP. O zoom chega a até 3x óptico (com lente telefoto dedicada) e até 30x digital. A bateria tem estimativa de até 31 horas de reprodução de vídeo e recarga de até 55% em cerca de 30 minutos.

O smartphone foi apresentado com 12 GB de memória e opções de 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Galaxy S26+

O Galaxy S26+ mantém a proposta do modelo básico, mas com tela maior, de 6,7 polegadas, e o mesmo pico de brilho de 2600 nits. A Samsung também citou avanços no display apoiados por melhorias no mDNIe e no ProScaler.

No desempenho, a empresa afirmou ganhos em relação ao Galaxy S25+, com aumento de 36% em performance de IA, 23% em gráficos e 17% em processamento. O aparelho também traz câmara de vapor redesenhada, com promessa de melhora de até 29% na dissipação de calor. O chip é o mesmo do seu irmão menor, dependendo da versão.

Em bateria, o modelo tem estimativa de até 31 horas de reprodução de vídeo e pode chegar a até 69% de carga em aproximadamente 30 minutos. O S26+ foi anunciado com 12 GB de memória e armazenamento de 256 GB ou 512 GB.

Na fotografia, mantém o mesmo conjunto do Galaxy S26: câmera principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP, frontal de 12 MP, zoom óptico de até 3x e digital de até 30x.

Galaxy S26 Ultra

O Galaxy S26 Ultra é o modelo mais avançado e concentra a principal vitrine da nova geração: o Privacy Display. Segundo a Samsung, o recurso permite limitar o ângulo de visão e escolher o que esconder, tela inteira, aplicativos específicos, notificações ou campos sensíveis, como senhas e PINs.

O aparelho chega com tela de 6,9 polegadas, espessura de 7,9 milímetros e peso de 214 gramas, além de suporte à S Pen. A empresa afirmou que a recarga pode atingir até 75% em cerca de 30 minutos e que a autonomia de vídeo chega a até 31 horas.

O Galaxy S26 Ultra é o modelo mais avançado e concentra a principal vitrine da nova geração: o Privacy Display. Samsung / Reprodução

Em câmera, o modelo traz conjunto quádruplo traseiro liderado por sensor de 200 MP (f/1.4), além de ultrawide de 50 MP (f/1.9), telefoto de 50 MP (f/2.9) e telefoto de 10 MP (f/2.4). Há foco automático, estabilização óptica, sensor Laser AF e zoom digital de até 100x. A gravação chega a 8K a 30 fps, com câmera lenta de até 240 fps em Full HD.

O processador do Ultra é o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, com ganhos de até 39% em desempenho de IA, 24% em gráficos e 19% em processamento em comparação com o Galaxy S25 Ultra, segundo a empresa.

One UI 8.5

A linha Galaxy S26 sai de fábrica com a One UI 8.5 e recursos como:

Now Nudge : sugere atalhos com base no que aparece na tela, incluindo sugestões de preenchimento automático e ações rápidas (como encontrar fotos para compartilhar)

: sugere atalhos com base no que aparece na tela, incluindo sugestões de preenchimento automático e ações rápidas (como encontrar fotos para compartilhar) Now Brief : entrega "resumos" ao longo do dia com lembretes e informações úteis

: entrega "resumos" ao longo do dia com lembretes e informações úteis Photo Assist : permite edições de imagem por comandos em linguagem natural

: permite edições de imagem por comandos em linguagem natural Finder : busca unificada por informações salvas em apps do aparelho

: busca unificada por informações salvas em apps do aparelho Browser com Perplexity: navegação e comparações em tempo real com integração a recursos inteligentes

A Samsung também reforçou proteção de dados com processamento no próprio dispositivo, citando criptografia e camadas de segurança com KEEP e Knox Vault.

Disponibilidade e preços no Brasil

Os Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra estarão disponíveis para compra a partir desta quarta-feira. A linha adota uma linguagem de design unificada e chega nas cores Violeta, Branco, Preto e Azul, além das versões exclusivas Dourado e Prata, vendidas apenas online, pelo app ou pelo site oficial da Samsung.

No mercado brasileiro, os preços sugeridos são os seguintes:

Galaxy S26

256 GB (12 GB de RAM): R$ 7.499

R$ 7.499 512 GB (12 GB de RAM): R$ 9.099

Galaxy S26+

256 GB (12 GB de RAM): R$ 9.199

512 GB (12 GB de RAM): R$ 10.799

Galaxy S26 Ultra

256 GB (12 GB de RAM): R$ 11.499

R$ 11.499 512 GB (12 GB de RAM): R$ 13.099

R$ 13.099 1 TB (16 GB de RAM): R$ 15.499