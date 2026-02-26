Empresa apoia escolas no ensino de tecnologia e cidadania digital; assista 

O novo episódio do podcast Radar de Inovação apresenta a atuação da Codifica, iniciativa voltada ao desenvolvimento de programas educacionais de tecnologia que vão desde a Educação Infantil até o ensino profissional, oferecendo trilhas que atendem tanto escolas privadas quanto instituições públicas e projetos de inclusão digital. O programa recebe Guilherme Fortes, diretor da empresa.

Durante a conversa, Guilherme explica como a proposta ajuda as escolas a cumprirem os eixos obrigatórios da computação previstos na Base Nacional Comum Curricular: pensamento computacional, mundo digital e cidadania digital.

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A metodologia da Codifica é baseada em projetos práticos e resolução de problemas concretos. O objetivo é aproximar os alunos da realidade desde o início da formação, desenvolvendo tanto habilidades técnicas quanto competências comportamentais.