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Biometria facial do gov.br falhou? Entenda por que e como recuperar o acesso

Veja quais fatores podem impedir a validação de identidade digital, quem é mais afetado pelos erros e quais caminhos alternativos garantem a entrada na conta

Leonardo Martins

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