Ciência e Tecnologia

SpaceX quer captar US$ 50 bilhões na bolsa durante alinhamento planetário raro

Companhia espacial planeja lançar sua Oferta Pública Inicial quando Júpiter e Vênus aparecerem próximos no céu

AFP

